Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

24 april 2015

Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 - WIV) heeft vandaag aangekondigd dat het een co-ontwikkeling en commercialisering overeenkomst met AstraZeneca heeft ondertekend, samen met MedImmune, haar wereldwijde biologics onderzoek en ontwikkeling arm, te versnellen en verbreden van de ontwikkeling van Innate Pharma's gepatenteerde anti -NKG2A antilichaam, IPH2201, ook in combinatie met MEDI4736, een anti-PD-L1 immune checkpoint remmer ontwikkeld door MedImmune. Momenteel in Fase II-ontwikkeling, IPH2201 is een potentiële first-in-class gehumaniseerd IgG4-antilichaam. NKG2A een checkpoint receptor dat de anti-kanker functies van Natural Killer (NK) en cytotoxische T-cellen remt.



De financiële voorwaarden van de ondertekende overeenkomst omvatten contante betalingen van maximaal $ 1275000000 naar Innate Pharma evenals double digit royalties op de verkoop. De eerste betaling is $ 250.000.000, die een tegenprestatie voor de exclusieve wereldwijde rechten op AstraZeneca om samen te ontwikkelen en te commercialiseren IPH2201 in combinatie met MEDI4736 en toegang tot IPH2201 in monotherapie en andere combinaties in bepaalde gebieden omvat. AstraZeneca zal betalen aan een verdere $ 100.000.000 voorafgaand aan de start van Fase III ontwikkeling, evenals aanvullende regelgeving en verkoop-gerelateerde mijlpalen van maximaal $ 925.000.000 aangeboren. AstraZeneca zal boeken alle verkoop- en zal Aangeboren double-digit royalties te betalen over de netto-omzet. Het arrangement omvat het recht voor Aangeboren de co-promotie in Europa voor een aandeel in de winst van 50% op het grondgebied.



Het ontwikkelingsplan eerste omvat: Fase II combinatie klinische studies met MEDI4736 in solide tumoren; meerdere Fase II studies gepland door Innate studeren IPH2201 zowel als monotherapie en in combinatie met de huidige goedgekeurde behandelingen in een heel scala van kanker; en de ontwikkeling van bijbehorende biomarkers.



De combinatie van IPH2201 met MEDI4736 draagt ??bij aan het brede programma van immuno-oncologie combinatie proeven die AstraZeneca en MedImmune hebben gepland en aan de gang. De studies gericht op meerdere immuun trajecten aan te pakken, het benutten van eigen uitgebreide pijplijn van AstraZeneca en werken in partnerschap om het enorme potentieel van immuuntherapie in de transformatie van de manier waarop patiënten met kanker worden behandeld verkennen.



Hervé Brailly, CEO en mede-oprichter van Innate Pharma, zei: "Deze overeenkomst maakt het mogelijk Innate Pharma te verbreden en te versnellen de ontwikkeling van IPH2201 met behoud van onze innovatieve ontwikkelingsplan. Het biedt Innate Pharma met de mogelijkheden en middelen om het bedrijf te transformeren naar late ontwikkelingsfase en potentiële commerciële podium met co-promotie rechten. We kijken uit naar de samenwerking met AstraZeneca en MedImmune, leiders in immuno-oncologie, in deze transformerende transactie voor Innate Pharma. "



Pascal Soriot, Chief Executive Officer van AstraZeneca, zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Innate Pharma om dit potentiële first-in-class behandeling van kankerpatiënten te brengen, verdere versterking van onze brede immuno-oncologie pijplijn. Wij zijn van mening dat de combinatietherapie bij immuno-oncologie heeft de potentie om een van de meest effectieve manieren om de behandeling van kanker en dat zijn door zich te richten zowel aangeboren en verworven immuniteit hebben we de kans om belangrijke klinisch voordeel te leveren aan patiënten in een heel scala van kanker. "



De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van de afloop of beëindiging van de wachttijd volgens de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 van kracht worden.



