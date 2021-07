Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

12:14 Waarom worden Standard&Poor's, Moody's en Fitch niet aangepakt, vraagt een lezer. Dat is een goede vraag. Het raakt aan de schuld voor de financiële crisis. Maar iedereen draagt die schuld. Financiële instellingen, omdat ze de giftige kredieten doorverkochten, de kredietbeoordelaars, omdat ze er goede ratings aanhingen, de toezichthouders omdat ze niet ingrepen (of erger: het niet begrepen). Maar ook de consument draagt iets van de schuld, omdat ie een hypotheek wilde die hij eigenlijk niet kon betalen. En rente wilde op zijn spaartegoeden die eigenlijk te hoog was. Waar velen schuld hebben, heeft niemand schuld.

12:21 Een lezer wil weten of ING al iets heeft gezegd over de gang van zaken in het eerste kwartaal. Dat heeft het bedrijf niet. En de lezer die wil weten waarom ING terughoudend is bij het verstrekken van nieuwe hypotheken, moet hier maar even kijken,

12:22 Jan Maarten Slagter van de VEB neemt het woord.

12:23 Waar is Michel Tilmant? De VEB wil hem ter verantwoording roepen. Waar is Wouter Bos, de huidige eigenaar? En waar is Cees Maas?

12:27 Terug naar Slagter. Die hekelt de enorme groei van ING de afgelopen jaren. Is het allemaal niet veel te snel gegaan? En hebben de bestuurders de macht over het stuur niet gewoon verloren? En mogen de eigenaren van de auto die door het wellicht roekeloze rijgedrag is verongelukt dan even verhaal halen?

12:30 Hommen legt uit dat ING informatie aan het verzamelen is voor eurocommissaris Kroes. Dat is nog in een pril stadium, dus meer kan Hommen er niet over zeggen. Ook dit was een vraag van de VEB. Kroes is een onderzoek gestart naar de steun van de overheid.

12:31 De vragen van Slagter uit een eerder bericht zijn volgens Hommen geen vragen. Dus daar gaat hij verder niet op in. En Slagter laat het er - voorlopig althans - bij zitten.

12:33 Een vertegenwoordiger van een aantal pensioenfondsen wil weten of ING de hand niet in eigen boezem moet steken. ING hield zijn hand niet één keer op, maar twéé keer. De pensioenfondsen zijn de overheid daar dankbaar voor.

12:36 Maar die hand die twee keer werd opgehouden, moet nu toch echt in eigen boezem. Wil Hommen daar toch nog even inhoudelijk op reageren? En hoe voorkom je dat er opnieuw onverantwoorde risico's worden genomen?

12:38 Volgens Hommen was het keerpunt het bankroet van Lehman Brothers. Dat zorgde voor een schokscholf die iedereen heeft verrast. Fouten? Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar bewust fouten maken? Absoluut niet. Bij ING heeft iedereen naar eer en geweten en beste vermogen gehandeld, aldus Hommen.

12:49 In de zaal blijft het vooralsnog rustig. Geen al te grote emoties. De aandeelhouders krijgen alle gelegenheid tot het stellen van vragen. En het bestuur van ING alle gelegenheid tot het beantwoorden ervan.

1:07 Zorg en Welzijn, het pensioenfonds van PGGM, begint ook al over het hand in eigen boezem-verhaal. Wie nu precies de hoofdschuldige is van de kredietcrisis is misschien niet duidelijk, maar de aandeelhouders zijn het volgens Zorg & Welzijn zeker niet. Het leidt tot een applausje vanuit de zaal.

1:13 Wil Hommen toegeven dat de aandeelhouders niet schuldig zijn, is een vraag.

1:14 Volgens Hommen is die schuldvraag niet makkelijk vast te stellen.

1:14 De aandeelhouder noemt dat geen antwoord.

1:15 Hommen noemt de schuldvraag niet zo interessant. We moeten vooruit kijken en verder, zegt ie.

1:15 De aandeelhouder doet hoe ie heet: hij houdt aan.

1:17 Hommen zegt dat ie weinig moeite heeft met de stelling van de aandeelhouder. Maar zegt niet onomwonden dat de aandeelhouders van ING geen schuld hebben aan de situatie waarin het bedrijf verkeert. Maar Hommen komt ermee weg. Voor de aanhoudende aandeelhouder is het genoeg.

1:24 In het tempo waarin de agendapunten worden behandeld zijn we hier nog wel even bezig. Aan de orde is nog altijd punt 2. Hommen had een schorsing voor een lunch beloofd, maar die is in nog geen velden of wegen te bekennen.

1:24 De aandeelhouders hebben geen schuld, zegt Hommen nu.

1:25 Tilmant is niet weggestuurd, maar ondervond ernstige gezondheidsproblemen. Daarom is in goed onderling overleg tot zijn vertrek besloten.

1:34 Nog even een bonusbericht. Het hogere management van ING Direct heeft over 2008 geen bonus in contanten gekregen. Dat zegt Dick Harryvan zojuist. Hommen neemt nog drie vragen in behandeling. En dan gaan we lunchen.

1:43 Terwijl de laatste aandeelhouders hun vragen stellen, blikken we even vooruit naar het middagprogramma. Als straks punt 2 is behandeld, komen bij punt 3 het dividendbeleid, bij punt 4 het beloningsbeleid en bij punt 7 de decharge voor bestuur en commissarissen aan de orde. Het dividendbeleid kwam al even voorbij: ING heeft het slotdividend gepasseerd. Over het beloningsbeleid kunt u hier meer informatie inwinnen. En decharge is voor het oud-bestuur van ING erg belangrijk, want het voorkomt dat zij nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade.

1:51 Hommen harkt alle punten onder 2 even op één hoop. Verslag van raad van bestuur, van raad van commissarissen en de jaarrekening over 2008. Ook Hommen krijgt zolangzamerhand trek.

1:52 Sommige aandeelhouders vinden het wel best en glippen alvast de zaal uit om straks niet achter het net te vissen.

1:57 Hommen brengt punt 2 in stemming. Gestemd wordt alleen over de jaarrekening 2008. Die moet formeel worden vastgesteld.

2:01 Na enige uitleg over hoe er gestemd moet worden met het stemkastje gaat Hommen nu over tot de stemming. Voor, tegen of onthouding. Dat zijn de mogelijkheden die ING de aanwezigen biedt.

2:02 98 procent stemt in met de jaarrekening 2008.

2:03 En we gaan lunchen. Tot ongeveer half drie. Want er is nog werk te verzetten.

