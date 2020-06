Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Uitstekende cijfers benieuwd wat het morgen wordt,misschien naar 1.40,soditech kwam ook met cijfersGuillemot Corporat : CROISSANCE AU T1 : +22.5% A 11.4ME23/04/2009 | 18:00Partager : Envoyer à un ami | Imprimer Carentoir, le 23 avril 2009CROISSANCE AU T1 : +22,5% à 11,4 ME(en millions d′euros) 2009 2008 Variation1er janvier 2009 - 31 mars 2009Premier TrimestreHercules 8,2 6,6 +24,24%Thrustmaster 3,2 2,7 +18,52%TOTAL 11,4 9,3 +22,58%Le chiffre d′affaires consolidé du Groupe Guillemot Corporation progresse de 22,58% à 11,4 millions d′euros au premier trimestre 2009. Hercules enregistre une bonne croissance des ventes de produits DJing et continue à se développer sur le segment Grand Public en Europe et aux Etats-Unis. Les nouvelles gammes de produits netbooks et CPL ont également fortement contribué à cette hausse sur le trimestre. Thrustmaster progresse pour sa part de 18,52%, tiré par les bonnes ventes des accessoires pour les consoles Wii® et DS® de Nintendo®.Nouveautés Hercules- Nouvelle gamme CPL : Hercules pénètre le segment du Courant Porteur en Ligne avec sa nouvelle gamme ePlug(TM) qui permet les connexions aux box et routeurs Internet via l′installation électrique existante. Cette gamme innove par son mode économie d′énergie et s′inscrit dans l′esprit du "développement durable". Cette technique permet des transferts jusqu′à 200 mbps adaptés à la vidéo numérique.- Netbooks eCAFÉ(TM) : Depuis le lancement à l′automne dernier de la gamme eCAFÉ(TM) sous système d′exploitation Linux, celle-ci s′est étoffée de nouveaux modèles sous environnement Microsoft Windows XP et offrant une interface exclusive eCAFÉ(TM) dédiée à la communication, au multimédia, au jeu ou au travail. La simplicité et la convivialité, qui ont été mis en avant par la presse Grand Public, sont clairement les points forts de l′écosystème eCAFÉ(TM). Hercules élargit la convergence entre les UMPC et la musique en organisant la compatibilité entre l′ensemble de ses gammes DJ et le eCAFÉ(TM) EC-900. Ceci s′est traduit par une première offre intégrée, le eCAFÉ(TM) DJ kit, associant le DJ Control MP3, contrôleur de mixage DJ pour ordinateur, et le PC ultra-mobile eCAFÉ(TM) EC-900, offrant la solution complète de mixage la plus mobile du marché.- DJing : Lors du dernier salon Frankfurter Musikmesse en mars, Hercules a annoncé le lancement en juin prochain d′une interface audio PC et Mac adaptée aux demandes des DJs, la Hercules Deejay Trim 4&6(TM). Concentré de technologie et de connectivité, elle permet d′intégrer toutes les sources externes et de les mixer dans son ordinateur.Nouveautés Thrustmaster- Accessoires consoles : Pour répondre à l′arrivée début avril de la toute nouvelle DS®i de Nintendo® sur le marché européen, Thrustmaster vient de lancer une gamme de produits spécifiques. Avec les Metal Cases, coques de protection rigides, la DS®i s′entoure de couleurs métal résolument tendance pour être assortie avec tous les accessoires high-tech.- OEM : Dans le cadre de la sortie du jeu de combat aérien d′Ubisoft®, Tom Clancy′s H.A.W.X.(TM), Thrustmaster a mis au point un pack édition limitée pour PC avec le T.Flight Hotas X, premier joystick Plug&Play pré configuré pour ce jeu qui, grâce à sa manette des gaz séparée, permet d′être dans la peau d′un pilote de chasse. Thrustmaster a décliné ce même bundle avec son nouveau joystick ultra-précis T16000M pour le marché nord-américain. Ces deux bundles connaissent un franc succès.Situation financière au 31 mars 2009Le Groupe présente une situation financière saine avec un endettement net avant Valeurs Mobilières de Placement en baisse de 10% à 6,5 millions d′euros à l′issue du trimestre.La valeur du portefeuille de VMP est de 12 ME au 31 mars 2009.PerspectivesLe premier semestre sera affecté par le dollar fort et les investissements de Recherche et Développement supplémentaires.Le Groupe anticipe cependant une rentabilité opérationnelle positive pour l′exercice et un chiffre d′affaires en croissance significative.Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d′accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l′Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l′Italie et diffuse ses produits dans plus de 30 pays. La mission du Groupe est d′offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.