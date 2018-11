Energie « Terug naar discussie overzicht

Jan Willem Zwang



Vrijbit, een belangenbehartiger voor privacy, heeft de Eerste Kamer een kritische brief geschreven over de slimme meter. Wat een gedoe toch allemaal om een meter die helemaal niet slimmer is dan de huidige meters.



Het enige verschil zit in het feit dat ie op afstand uitleesbaar is. Dat mensen hierdoor het 'risico' lopen dat anderen weten dat ze niet thuis zijn, is niet groter dan dat de meteropnemer aanbelt en constateert dat ze niet thuis zijn. Of de glazenwasser die overal naar binnen kan kijken en ook nog eens ziet wat een schitterend plasmascherm er aan de muur hangt.



Slimme enquête in België



In Vlaanderen heeft de VREG, zeg maar het Vlaamse Tennet, een enquête gehouden onder 1.000 gezinnen en 1.005 bedrijven met 5 tot 200 werknemers. Belangrijke uitkomst: 86% van de gezinnen ziet geen privacyproblemen. Slim van de Belgen. Stel dat in Nederland ook 86% van de gezinnen geen problemen ziet voor de privacy, moet de Vrijbit dan nog steeds kritische brieven blijven schrijven?



Er waren nog wel meer interessante conclusies naar aanleiding van de enquête. Zo denkt 33% van de gezinnen 2 tot 5% elektriciteit te gaan besparen met een slimme meter en 16% denkt meer dan 10% te gaan besparen. Voor gas is dit respectievelijk 36% en 12%. De bedrijven die mee hebben gedaan zijn hoopvoller: 30% verwacht tussen de 5% en 10% aan elektriciteit te gaan besparen en 11% denkt tussen de 10% en 20% minder elektriciteit te gaan verbruiken dankzij de slimme meter.



Gezinnen zijn vooral geïnteresseerd in de besparing in euro's (63%) en in mindere mate in de besparing in kWh (22%) en slechts 12% wil beide. 84% van de gezinnen wil een vergelijking met het verbruik in het vorige jaar. Op basis van de interesse in besparing (euro of kWh) zou je je echter kunnen afvragen of ze niet liever een vergelijking zouden zien met de kosten vorig jaar in plaats van het verbruik.



En nu Nederland...



Een interessant onderzoek en ik zou dit best wel eens voor Nederland willen zien. Wat verwachten wij nu eigenlijk van de slimme meter? Van de meter zelf helemaal niets toch? Het gaat vooral om de diensten die straks aangeboden gaan worden op basis van de slimme meter. En dan heb ik het niet over kastjes die op groepenniveau kunnen aan- of uitschakelen, maar over echt slimme diensten.



NXP is nu bezig met chips voor allerhande huishoudelijke apparatuur waarmee je die 'op afstand' kunt aan- en uitschakelen. Daar hebben de dienstverleners rondom de slimme meter straks echt iets aan. Ik zie het al helemaal voor me: een mooie App op mijn iPhone die me een berichtje stuurt dat mijn lamp in de slaapkamer, de pc op zolder en de stoomdouchecabine in de badkamer aanstaan en dat de tv in de huiskamer nog op standby staat. Er wordt gevraagd of ze uit kunnen. Even nadenken, de pc niet want die staat films te downloaden, maar de rest wel. Vink, vink, vink.



Weet u het zeker, vraagt de App? Ja hoor. Geregeld. En vervolgens krijg ik mijn vrouw aan de lijn die net stond te douchen…





Jan Willem Zwang is ondernemer in de energiemarkt sinds 2002 en oprichter en eigenaar van Green Spread.