TIE « Terug naar discussie overzicht

Het jaarverslag 2008 lezende ter voorbereiding op de AvA van 11 maart, heeft TIE niet alleen een commercieel strategisch , maar m.n. ook een organisationeel turbulent en heftig jaar achter de rug.



Naast efficiency verbetering, kostenbeheersing (kantoor, catering, managementstructuur, afschrijvingen, impairment)en kosten gekoppeld aan noodzakelijk ingrijpen (juridisch, afkoopsommen, afwaarderingen, exit regeling Ramannen), werd er ook geinvesteerd in ontwikkeling & marketing. Acquisities SINFOX, Mambo5 stuwen de laatste kosten in lichte mate, maar borgen daarmee hopelijk de uitbouw en completering van de portfolio.



Juridisch wat het een "TOP-jaar voor TIE" ;

Een samenvatting van de belangrijkste tijd- en kosten rovende "disputen" die in 2008 opgelost zijn of worden;

- De exit van de "Tricky Dicky" & "Rob de Catering-Bob".

- De ontbinding van afspraken met Retailconnect (Tie is blijkbaar "not into fashion", maar voetjes op de vloer).

- De juridische afronding en ontbinding van arb. ovk. met ex-TIE medewerkers Dhr. Mors en Vegter (what's in a name??).

- Het afvloeing van "not to required level performing sales reps".

- Dispuut met Keunen Holding afronden.

- Poging tot opheffing Stichting preferente aandelen (via CSD, indirect Tricky D).

- Overname van TIE France , positie Dhr. Lucke.



Verklaard het deels de entree van Dhr. Honee in de RvA en de zoektocht naar een juridisch medewerker op holding niveau of sluit die eigenlijk toch beter aan bij de strategische bullit ; "Groei door acquisitie en strategische op internationalisatie gerichte allianties" ;

- SINFOX.

- Mambo5

- Siemens Global.

- EPICOR

- UK MDM trialing.



Het jaarverslag lezende was 2008 een spannend jaar (kantje boord !)......... en volgen er zeker nog 2 spannende jaren voor we weten hoe TIE de woelige baren van de economie gaat doorstaan.

Spelen met de mogelijkheden van V & W en de balans zal er m.i. niet meer in thuis horen.

Naast kosten blijven beheersen , de goede mensen vasthouden en de beste aannemen , komt het m.i. nu aan op 1 zaak; autonome groei aanjagen op basis van eigen kracht.

Een 5 jarenplan dekt 2009 t\m 2013 af. In 2009 zal TIE moeten aantonen of het de lakmoesproef van beursgenoteerde zelfstandigheid kan doorstaan. Vooralsnog lees ik in het jaarverslag dat dat de intentie is. Allerlei t.b.v. management en personeel aangeboden lange termijn prikkels zullen dat m.i. ook echt borgen.

Echter , de mate waarin TIE haar technologische expertise ,kennis, kunde , know how succesvol gaat weten te marketen , zal m.n. zichtbaar moeten worden in de "dubbel digit" groei vanuit NL, USA en mogelijk in een latere fase Frankrijk en UK ? Marketing Manager Dhr. van der Boom investeerde in 2008 persoonlijk ook in de onderneming , dus vanuit marketing is de drive for performance en "blijven (dynamisch volkje, die marketeers) ongetwijfeld erg hoog.

De wens van TIE is , dat die YOY minimaal uitkomt op 10 - 15%. Extrapolerend , staat TIE daarmee eind 2013, op ca. Euro 18 Mln. omzet. Daarmee zou het niet ondenkbeeldig zijn , dat de Managemet board in 2009 met een commerciant en financiele man zou kunnen worden uitgebreid. Wellicht wordt dat aan een "performance verbonden" ?



De managerial outlook en financiering van acquisities en "geografische spreiding vanuit omzetgroei verder aanjagen", zijn daarmee voor de aandeelhouder een belangrijk teken. Dat kan bij uitstek op een AvA.



Eind 2009, weten we dan of 2008 een "TOB-jaar" was, danwel 2009 het TOP-jaar wordt !



Bij een AEX op 199 en "TIE stabiel op Euro 0.09"\stuk wensen velen, dat we de beide bodems hebben gezien. Het is nu zoeken naar de lichtpuntjes opdat investeerders en beleggers de durf opbrengen, die bij de banken vandaag ver te zoeken is.



Time will tell !



Tracker