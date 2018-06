Optimisme bij sociale partners

10 maart 2009, 18:00 | BNR.nl

Werkgevers en vakbonden denken dat het wel zal lukken om een sociaal akkoord te sluiten met het kabinet. Ze waren vanmiddag positief gestemd na besprekingen met minister Donner van Sociale Zaken en premier Balkenende.



Mogelijk wordt bij het sociaal akkoord verhoging van de pensioenleeftijd op de lange baan geschoven in ruil voor loonmatiging, schreef het Financieele Dagblad dinsdag.



De FNV sprak na afloop van een constructief gesprek. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW tekenen de contouren van een akkoord zich af. Volgens Donner is er sprake van goed overleg, maar is het ,,erg voorbarig'' om nu te spreken over de contouren van een akkoord.



Crisisberaad

De FNV en VNO-NCW geven aan zelf al een heel eind op streek te zijn. Voor Donner is een aantal wensen van de sociale partners vanzelfsprekend, zoals het voorkomen van massawerkloosheid en investeren in scholing. Maar een deel van de wensen raakt ook rechtstreeks het crisisberaad tussen regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie om de economie draaiende te houden en het begrotingstekort terug te dringen.



Zo vragen de sociale partners om investeringen in de economie en vreest met name de vakbeweging ingrepen in de sociale zekerheid, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd. Donner vindt het zeker van belang dat er een sociaal akkoord komt, maar dan moet volgens hem eerst het kabinet knopen doorhakken over bezuinigingen en investeringen. Het coalitie hoopt vrijdag 13 maart eruit te zijn.



Loonmatiging

Verder dringt Donner al geruime tijd aan op afspraken over loonmatiging in een sociaal akkoord. De CDA-bewindsman heeft zelfs om bevriezing van de lonen gevraagd, maar daar verzet de vakbeweging zich tot nu toe tegen. Wel zou gesproken worden over matiging van de looneisen tot ongeveer 0,5 procent. Dat is onder het niveau van de inflatie van 1 procent. Door loonmatiging blijft de inflatie laag en wordt de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven beter.



Daarbij heeft Donner steeds de werkgevers gevraagd te investeren in stage- en werkplekken voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Ook moeten bedrijven blijven investeren in hun werknemers en ze zoveel mogelijk proberen vast te houden, omdat als de crisis voorbij is weer een tekort aan vakkrachten wordt verwacht door de vergrijzing.