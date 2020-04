Shell focust zich dus meer op LNG, kolen en olie en laat de windmolens voor wat het is. Je kunt tenslotte niet alles doen!Op zich toch interessant om te zien hoe ze zich inkopen in de LNG-industrie en dat is dan weer heel belangrijk voor Exmar, want je moet die LNG natuurlijk wel over de wereld verschepen....Shell steekt half miljard in kapitaalverhoging Woodside14 december 2009, 12:09 uur | FD.nl/DJAMSTERDAM (FD.nl/DJ)--Royal Dutch Shell plc doet volledig mee aan een claimemissie van Woodside Petroleum ltd ter waarde van A$2,5 mrd en investeert daarmee A$862 mln of euro 536 mln in de Australische gasproducent.Shell is met een belang van 34% de grootste aandeelhouder in Woodside, dat het geld wil gebruiken om de balans te versterken en LNG-projecten te financieren.De claimemissie van het olieconcern uit Perth biedt aandeelhouders de kans om voor elke twaalf aandelen die zij houden, een nieuw aandeel te kopen voor A$42,10, wat een korting van 10,8% betekent op de slotkoers van vorige week.Woodside wil in de komende tien jaar uitgroeien tot een van de grootste producenten van vloeibaar aardgas (LNG) ter wereld. Het Australische bedrijf heeft een belang van 16,7% in de reeds operationele LNG-joint venture North West Shelf, en aanzienlijk belangen in de geplande projecten Browse, Sunrise en Pluto.Woodside en zijn joint venture-partners werden begin deze maand onder druk gezet door de Australische overheden om de ontwikkeling te versnellen van een gasveld in het Browse-bassin, waarin Woodside een belang van 50% heeft.Die druk ondersteunt het plan van Woodside om voor dat bassin een LNG-installatie te bouwen, die voor 2016 of 2017 klaar moet zijn. De partners overwogen als trager alternatief om het gas uit het Browse-bassin met een pijpleiding te vervoeren naar de reeds bestaande LNG-faciliteit van North West Shelf, wanneer dat veld uitgeput is.De Australische overheid heeft de partners nu feitelijk 30 dagen de tijd gegeven om te beslissen of ze het plan van Woodside willen steunen, of zich terug te trekken uit de joint venture.Archie van Riemsdijk; FD.nl/DJ; +31-20-5928456; archie.vanriemsdijk@dowjones.com Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad