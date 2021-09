In de Duitse media is sinds enkele weken best een aardige discussie gaande. Wie mijn postings leest weet dat ik enkele maanden geleden gewezen heb op Maria-Elisabeth Schaeffler, die door de wol geverfde zakenvrouw, anderhalf jaar geleden goed voor 13 miljard Euro en NU: smeekt zij om staatssteun.



En de reactie laat zich raden: geen belasting geld voor nertsmantels, want de goeduitziende Maria- Elisabeth vertoont zich altijd in de meest luxueuze uitvoering.



Nog boeiender is het om te zien hoe ook zij, net als zoveel andere grote ondernemers, onderuit is gegaan. Denk aan de zelfmoord bij Merckle, hoofdaandeelhouder van Heidelberg Zement, etc. etc.



Maria _ Elisabeth pakte het heel slinks aan. Net als Porsche stopte zij zich vol met opties waardoor zij het veel grotere DAX genoteerde bedrijf Continental eigenlijk al in bezit had, VOORDAT ze de beleggersgemeenschap officieel moest melden dat ze al hoofdaandeelhoudster was. Ze kocht de bandenproducent voor miljarden.



Maar dat was 7 maand geleden toen HAAR aandeel 81 Euro stond. Maar vanmiddag stond dat aandeel....10,40 en vanavond weer 11 Euro.



En een leek snapt dat het financieringsplaatje van deze grote onderneemster toch flink uit balans is geraakt. Ook weer zo'n schitterend voorbeeld van iemand die tientaaleen jaren grandioos bedrijven heeft geleid en tot een vermogen van 13 miljard kwam, in een klein half jaar.....gedecimeerd wordt. Ook al hoeft ze haar nertsmantels nog niet te verpanden.



En of nu de Duitse Staat, dus de Duitse belasting betaler even wilde bijpassen...vanwege de werkgelegenheid en zo....





Prachtig die discussies te lezen en te volgen. En ongelooflijk te zien hoe hele familie-imperiums waaraan tientallen jaren gewerkt tot op de bodem moeten gaan. Hier moeten uiteindelijk toch ook weer winstkansen liggen. Maar ja...voorlopig zijn we nog druk met de boel te financieren, dus over winstkansen zullen we het een volgende keer hebben.









Conti/Schaeffler

"Halbierung der Belegschaft möglich"

Von Lutz Reiche



Die im Schuldensumpf steckende Schaeffler-Gruppe ruft erneut nach der rettenden Hand des Staates. Doch die Politik ist in dieser Frage zerstritten. Widerstand regt sich auch im Aufsichtsrat der Tochter Continental. Staatshilfen an Schaeffler müssten auf lange Sicht Tausende Conti-Mitarbeiter mit ihrem Job bezahlen, heißt es in einem Brief, der manager-magazin.de vorliegt.



Hamburg - "Es geht nicht um ein Geschenk", sagte Schaeffler-Eigentümerin Maria-Elisabeth Schaeffler. Das Unternehmen werde die dringend benötigte Staatshilfe "mit Zinsen auf Heller und Pfennig zurückzahlen, versicherte sie gegenüber der "Bild am Sonntag". Ohne eine zeitlich begrenzte finanzielle Überbrückung durch den Staat werde es für die Einheit und Zukunft von Continental und Schaeffler jedoch schwierig.





Verschluckt: Der dreimal kleinere fränkische Automobilzulieferer Schaeffler hat Continental übernommen. Die Großteils auf Kredit finanzierte Übernahme sowie die schlechte Autokonjunktur drohen Schaeffler jetzt zu erdrücken. Das Familienunternehmen bittet seit Wochen eindringlich um Staatshilfen.



Eine Zerschlagung der Schaeffler-Conti-Gruppe oder eine Störung in der Produktion des fränkischen Wälzlagerherstellers könnte nach Worten der Eigentümer-Familie Tausende Arbeitsplätze in Deutschland kosten und hätte schwerwiegende Folgen für die Autoproduktion weltweit. Die Firmeninhaberin zog Parallelen zur US-Bank Lehman Brothers. "Eine renommierte Unternehmensberatung hat unsere Bedeutung für die Industrie mit derjenigen von Lehman Brothers für die Bankenwelt verglichen", sagte sie der Zeitung weiter.



70 Millionen Euro Zinslast jeden Monat



Die Schaeffler-Gruppe hat sich mit der Übernahme des ungleich größeren Autozulieferers Continental auf Kredit immens verhoben. Die Gruppe ist mit mehr als zehn Milliarden Euro verschuldet und hat Schwierigkeiten, die monatlich fälligen Zinsen von 70 Millionen Euro aufzubringen. Seit Wochen wirbt die fränkische Eigentümer-Familie öffentlich für Staatshilfen.



Skepsis und Widerstand gegen eine direkte staatliche Unterstützung des Herzogenauracher Familienkonzerns regt sich indes nicht nur in der Politik, sondern auch im Continental-Aufsichtsrat. In einem manager-magazin.de vorliegenden Brief an die Ministerpräsidenten der Länder befürchtet AR-Mitglied Erwin Wörle, dass die Staatshilfen zu Lasten der Continental AG und ihrer Beschäftigten gehen werden.



Schaeffler habe zwar zugesichert, die gemeinsam getroffene Investorenvereinbarung einzuhalten, trotzdem dürfte in einem geplanten Konzernverbund die Schieflage bei Schaeffler "auch Auswirkungen auf die Beschäftigten bei Continental haben", schreibt Wörle, der zugleich Mitglied des Konzernbetriebsrates ist.





Mit Wirkung vom 5. Februar gehören Maria-Elisabeth Schaeffler, ihr Sohn Georg, Geschäftsführer Jürgen Geißinger und der Schaeffler-Stratege sowie M&A-Spezialist Rolf Koerfer dem Aufsichtsgremium an. Koerfer soll künftig den Aufsichtsrat führen. Unter Beobachtern gilt als ausgemacht, dass Schaeffler angesichts der erdrückenden Schuldenlast den Zugriff auf Continental über den Aufsichtsrat forcieren wird.