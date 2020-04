Ok bedankt. Heb het even snel doorgebladerd en vond het volgende:

"...CBOE has created

an identical historical record for the new VIX dating back to 1986 so that investors can gain a

better understanding of how the new VIX would have behaved in different markets and do

their own side-by-side comparisons.In addition, CBOE will soon make available a historical

file of intra-day VIX prices."

Die laatste dataset heb ik niet meer gevonden. Ik vertrouw op mijn eigen dataset, die aangeeft dat de VIX een intraday high van 171.52 aantikte.