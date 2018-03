In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Daarom drinken wij het hier

Ja, ja, ja

Zijn we niet meer hier

Is het gedaan met ons plezier

Want dan gaan de anderen

Op zwier met al ons bier

In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Waarom drinken wij het hier

Geef ons bier





Niet zeuren, niet treuren om morgen

Vandaag hebben wij lol genoeg

Wij maken om morgen geen zorgen

We drinken nog tot morgen vroeg





In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Daarom drinken wij het hier

Ja, ja, ja

Zijn we niet meer hier

Is het gedaan met ons plezier

Want dan gaan de anderen

Op zwier met al ons bier

In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Waarom drinken wij het hier

Geef ons bier





We zetten de bloemetjes buiten

En drinken een grote pint bier

We lachen, we zingen, we fluiten

We willen alleen maar plezier





In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Daarom drinken wij het hier

Ja, ja, ja

Zijn we niet meer hier

Is het gedaan met ons plezier

Want dan gaan de anderen

Op zwier met al ons bier

In de hemel is geen bier

Nee, nee, nee

Waarom drinken wij het hier

Geef ons bier