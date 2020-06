welk scenario er nu volgt is niet zo interessant.

ik ga er vanuit dat een aandeel wat nu geheel in elkaar getrapt is over een jaar of 5 vanaf dit nivo verdubbeld is.

pak je toch 20% per jaar rendement ex evt div.

bv aegon, tomtom, ing, bam, usg, en dan heb ik het nog niet eens over de midcap.

gewoon inslaan, in een doos proppen en over min 3jaar pas weer eens kijken.

fred