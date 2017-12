Ook ik heb een kilo of twintig zilver op voorraad.



De premie is inderdaad hoog, maar ik krijg toch ook het idee dat de premie op de markt van de particulieren komt door een combinatie van verkopers die weigeren verlies te nemen (vergelijk de huizenmarkt) en stress bij de kopers die te snel iets in handen willen hebben.



De prijzen op ebay en marktplaats zijn wel degelijk aan het zakken. De premie is de afgelopen maanden steeds ongeveer hetzelfde percentage boven de zilverprijs is dollars, maar die prijs is hard aan het zakken.



Een zilveren gulden voor een euro,een riks voor 2,75; (dus zo'n €180 per kg muntzilver) Een maand geleden had je het niet hoeven proberen. Nu lukt het wel. (Is nog steeds een forse premie!)



Ook ik zit aan de koopkant, maar ik wil inmiddels wel toegeven dat fysiek zilver gewoon verkrijgbaar is als je zoekt en dat je het ook in handen kunt krijgen zonder de hoofdprijs te betalen.



(Vanaf 240 per kg muntzilver zit ik trouwens aan de verkoopkant.)