Aegon « Terug naar discussie overzicht

De meningen zijn verdeelt

ING heeft vandaag weer in het rood afgesloten



ik heb vandaag een gehele nieuwe opinie uitegedokterd wat Aegon betreft



ik zelf ga hier geen garanties op geven dat deze uitkomsten treu zullen zijn .

in ieder geval ik verwacht dat Aegon tussen nu en 1 januari een flinke stijging zal ondervinden



en met een flinke stijging zal ik denken aan 15-20%



mijn motivatie ga ik natuurlijk begronden ,



1) laten we beginnen bij de speculaten waar veel over wordt vertelt dat Aegon een kapitaal injectie nodig zal hebben , ik zie dit persoonlijk anders

Aegon heeft tot nu toe steeds geen PB afgegeven , waarin ik kan uit aankondigen dat ze er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn , anders komen ze wel een met een PB '' Aegon heeft wrrs injectie nodig , hierover wordt nog gehandelt ''

het enige wat ze hebben vertelt dat ze messchien wel zijn geinteresseerd voor de 20 miljard . tot nog toe geen nader verklaring dus ik vermoed dat dit is verdwenen van tafel



2) laten we eerlijk zijn Aegon heeft ook vaste winsten , de stroom en energie wat Aegon levert .

zoals iedereen weet hebben we kerstdagen voor de deur. zelf verwacht ik dan ook nog positive berichten dat Aegon toch niet al zijn aangekondigde afschrijvingen ook in realiteit heeft moeten doorvoeren



dan heb ik nog het volgende ,

Zoals al tig malen vermeld heeft Aegon het nog niet ZO slecht gedaan op de markt . ok, ze hebben wel ruim 50 % verloren op het koersaandeel van oktober vorig jaar tot nu vorig jaar .



maar de koers is de laatste dagen STABIEL

als ik Aegon zou moeten vergelijken met Fortis of ING , dan weet ik wel waar ik mijn geld zou zetten



over Fortis laten we het niet meer hebben

ING -30 daarna weer +30 nu weer onzekerheid



dat is geen stabiele koers dat is jojo die op hol is geslagen .



als we de TA van Aeagon bekijken kunnen we vaststellen dat Aegon in een gelijkmatig tempo zijn aandeelwaarde is verloren , dus op een gecontroleerde wijze om het even te vertalen . soms werd Aegon wel even de pispaal van de AEX , omdat ze niets beters konden weten dan Aegon even naar beneden te halen .



In mijn ogen is Aegon een kerngezond bedrijf dat grote winsten kan halen .



Ps : Dit verslag staat onder voorwaarde !

Geen ADVIES ! Voor adviesen blijf ik je prive beleggingsadviseur aan te raden !



Met zeer vriendelijke groeten . A.Coppens