Scepsis beleggers over fonds voor biodieselfabriek Door Bart Mos

AMSTERDAM - Financiële waakhond AFM (Autoriteit Financiële Markten) is een onderzoek gestart naar het veelbesproken Nederlandse beleggingsfonds CIG Biodiesel. Het bedrijf in Hoofddorp wordt ervan verdacht aan honderden beleggers valse informatie te hebben verstrekt over de bouw van een biodieselfabriek in Oostenrijk.





CIG Biodiesel bevestigt het AFMonderzoek, maar noemt het ’regulier’. „Ik vertrouw bovendien op een goede afloop”, aldus directeur Arnold Breur. Ondertussen zou er al zo’n tien miljoen euro door enkele honderden beleggers in het ’milieuvriendelijke’ beleggingsfonds zijn gestoken.



Jasper Hagers van Blenheim Advocaten onderzoekt het fonds in opdracht van één van de gedupeerde beleggers en liet gisteren beslag leggen bij CIG Biodiesel. „We hebben het bedrijf regelmatig om opheldering gevraagd over de financiering van het project, maar kregen steeds nul op het rekest. Mijn cliënt voelt zich bedrogen en wil zijn geld terug.”



Het beleggingsfonds kwam eerder al in het nieuws toen zakenblad Quote onthulde dat een mysterieuze Luxemburgse investeerder Hima Finance, die volgens CIG Biodiesel voornemens was 52 miljoen euro in de brandstoffabriek te steken, in werkelijkheid gewoon een vennootschap van een CIG Biodiesel-bestuurder zélf was.



Rabobank verbrak eerder haar relatie met het fonds toen bleek dat geld van klanten niet geïnvesteerd werd in de bouw van de brandstoffabriek.Volgens bestuurder Breur is dit laatste echter veroorzaakt door een voormalig initiatiefnemer. „Het geld is belegd zoals met beleggers is besproken”, stelt Breur.



CIG Biodiesel is één van de vele beleggingsfondsen in ons land die niet onder toezicht staan van de financiële waakhond AFM. Afgelopen jaren bleek bij veel van dit soort fondsen, die vaak adverteren met extreem hoge rendementen, sprake van oplichting.



