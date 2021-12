Aandeel Ageas BRU:AGS.BL, BE0974264930

Berooide top frauduleus L&H moet €655 mln schadevergoeding betalenVan onze redacteur 12:00In het kortTechbelofte Lernaut & Hauspie uit België ging twintig jaar geleden failliet na een boekhoudschandaal.Ruim 4000 gedupeerden krijgen schadevergoeding, oordeelde de rechter vrijdag.Advocaat van oprichter Jo Lernout zegt dat bij zijn cliënt 'niets te rapen' valt.De spraaktechnologie van Lernout & Hauspie uit het Belgische Ieper zou de wereld veroveren en het aandeel maakte een stormachtige ontwikkeling door op de Nasdaq. Zeker nadat Microsoft een 8%-belang had genomen in de onderneming van de voormalige boekhouder Jo Lernout en computerverkoper Pol Hauspie.Totdat The Wall Street Journal eind 2000 onthulde dat er was gesjoemeld met de cijfers. L&H ging niet veel later kopje onder. Aandeelhouders konden fluiten naar hun inleg. Zij zagen zo'n €10 mrd aan beurswaarde in rook opgaan.Twintig jaar na dato staat L&H weer in de belangstelling. Het hof van beroep in Gent veroordeelde afgelopen vrijdag zes voormalige bestuurders, onder wie de twee oprichters, tot het betalen van een schadevergoeding van €655 mln.BoedelbeheerdersOm precies te zijn 4336 gedupeerden kunnen aanspraak maken op dit geld, zo'n 5000 overige claimanten vallen buiten de boot. Het leeuwendeel van de schadevergoeding komt de curatoren toe van L&H. De zes veroordeelde bestuurders moeten de boedelbeheerders €608 mln betalen, zijnde de totale passiva van het faillissement.Het is maar de vraag of de zes het geld ooit nog kunnen opbrengen, zo verhaalt De Tijd. De Vlaamse zakenkrant citeert de advocaat van Jo Lernout, die zei dat bij zijn cliënt 'nauwelijks nog iets te rapen viel'.Bij de betrokken accountant, in dit geval KPMG, moeten de gedupeerde aandeelhouders al helemaal niet zijn. Het hof in Gent oordeelde eerder dat de accountant vrijuit gaat in het boekhoudschandaal. Sterker nog, KPMG kreeg zelf een symbolisch bedrag van €1,00 toegekend als morele schadevergoeding.Zwarte dagOp de dag van het faillissement sprak oprichter Jo Lernout van een zwarte dag. 'Ik vind het vooral jammer voor het personeel en de aandeelhouders', beweerde hij.In 2007 begon de strafzaak tegen dezelfde Lernout en zijn compagnon Hauspie in wat toen het grootste fraudeproces van België werd genoemd. De twee werden veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ook enkele andere bestuurders moesten de cel in.Het was een trieste afgang voor de oprichters van de Vlaamse trots, met wie bekende figuren uit Vlaanderen zich graag afficheerden. Oud-premier Jean-Luc Dehaene raakte betrokken bij een stichting die nauw was gelieerd aan Flanders Language Valley. De feestelijke opening van het bedrijvencentrum, in 1999, werd verricht door (toen nog) prins Filip.Vlerick Management SchoolHet centrum kwam er op initiatief van Lernout en Hauspie, om bedrijven aan te trekken die zich met toepassingen van hun vinding zouden bezighouden. Dat zou vervolgens vraag naar de eigen software genereren. Het netwerk van zakenlieden rond Vlerick Management School in Gent, leverde financiers en contacten.Toenmalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande kwam persoonlijk tussenbeide toen het weer eens tegenzat bij het bedrijf. Hij wist te bereiken dat een groot Vlaams investeringsfonds twijfels overwon en over de brug kwam met vers geld.Twintig jaar later is spraaktechnologie ingeburgerd en luisteren miljarden mensen naar de virtuele stemmen van bijvoorbeeld Siri en Alexa. De spraaktechnologieafdeling van L&H werd uit het faillissement getild en overgenomen door het Amerikaanse Scansoft, dat tegenwoordig Nuance Communications NUAN$55,28+0,69% heet. Dit bedrijf uit Burlington (Massachusetts) kent een beurswaarde van een slordige $17,5 mrd.Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1422972/berooide-...