Russische zoekmachine gaat strijd aan met GoogleDe Russische zoekmachine Yandex is buiten Rusland nog erg onbekend, maar is na Google de tweede grootste zoekmachine in Europa, aldus gegevens van comScore. Later dit jaar zal het bedrijf ook nog eens zijn beursdebuut maken op de Amerikaanse Nasdaq.Businessweek meldt dat Yandex 44% van de Russische markt in handen heeft en marktleider is in eigen land.Met de beursnotering, die deze herfst zal plaatsvinden, wil het Russische bedrijf twee miljard dollar ophalen. Totaal is het bedrijf dan vijf miljard dollar waard. Dat is een recordbedrag voor een Russisch technologiebedrijf.Alhoewel Yandex zelf niets over zijn beursgang kwijt wil, verwachten analisten een knaller op de Amerikaanse beurs."Voor veel investeerders is dit een mogelijkheid in de Russische markt te stappen," zegt Konstantin Belov, een analist bij de bank van Moskou.Alhoewel slechts een kwart van alle Russen online is, zit er groei in deze markt. Steeds snellere internetverbindingen bereikten kleinere steden. Nu heeft nog maar 10% van de internetgebruikers een breedbandverbinding; in 2010 zal dat aantal naar verwachting is verdrievoudigd.Google verwacht dat de Russische advertentiemarkt voor zoekmachines van 200 miljoen vorig jaar zal stijgen naar 1 miljard in 2010. De eerste die van deze groei zal profiteren is Yandex, schrijft Businessweek.Oprichter en algemeen directeur van Yandex, Arkady Volozh is samen met partners Yandex begonnen in 2000. Destijds stootte het bedrijf Rambler, de voormalige nummer één in de Russische zoekmarkt, van de troon.De omzet van het bedrijf, dat voornamelijk wordt gehaald uit advertenties, steeg vorig jaar tot $167 miljoen. De omzetcijfers weten zich elk jaar te verdubbelen.Google opende in 2006 voor het eerst een kantoor in Rusland en heeft zijn marktaandeel van 5% weten op te krikken tot ruim 30%. De verwachting is dat Yandex in Rusland marktleider zal blijven, vanwege het lokale karakter van de zoekmachine.