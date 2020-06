Geweld dat goed wordt genoemd, verspreid zich altijd. Denk maar aan een heel klein begin als bijv. de prijscontrole op de prijs van melk. Er wordt door de overheid tegen de boer gezegd: als je de melk voor meer verkoopt dan X, ga je de gevangenis in (om arme kinderen teogang tot melk te geven). Dit is een vorm van dwang die veel mensen door alle propaganda al niet eens meer als geweld kunnen herkennen.De boer ziet zijn marge omlaag gaan en houdt er op een gegeven moment mee op. Er komt een onderzoek en het blijkt dat de boer geen melk meer produceert omdat de prijzen van zijn inputs wel omhoog zijn gegaan, maar zijn output begrensd is. Dan besluit de overheid ook de prijzen van dierenartsen, verzekeringen, veevoer te controleren. Het geheel aan geweld breidt zich uit als een olievlek. De onvermijdelijke uitkomst is oorlog.Slechte mensen zullen een positie in de samenleving opzoeken, waar ze geweld kunnen gebruiken zonder kans op vergelding. Slechte mensen gaan dus bij de overheid werken. Om de license to kill te bemachtigen zullen ze hun geweld verbinden aan goedheid. De drang van mensen om goed te doen, wordt gebruikt om ze kwaad te laten doen. Global warming, onderwijs voor de armen, ziekenzorg voor de armen, etc. etc. Zo komt Orwells boek 1984 uit:het ministerie van defensie houdt zich bezig met oorlogsplanning, het ministerie van onderwijs doet propaganda, het ministerie van liefde promoot de haat. Er hangen overal camera's iedereen is bang gemaakt en als je eenmaal bang bent geef je je vrijheid uit handen in ruil voor veiligheid. Maar zoals B Franklin het zei:'Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety'Meer over een rationele filosofie weten?