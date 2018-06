quote:

Luchthandelaar schreef:

[quote=robertblub][quote=Luchthandelaar][quote=robertblub]Kan iemand mij uitleggen hoe pre-market handelen werkt.. Ik heb bijvoorbeeld mijn suntech aandelen op een doorlopende verkoop order op 51,50 staan.. pre-market high staat nu op 51,69 maar mijn aandelen zijn niet verkocht..Zelfde met Nederlandse beurs.. Paar maanden geleden wilde ik TA kopen toen de geruchten goedkeuring 's avonds binnen kwamen.. order ingelegd om 23.00u op max. 27,50 ofzo. volgende dag de openingkoers strak in de gate gehouden en zag die oplopen van 26, naar 26,50 (dat was dus rond half 9 's ochtends) en toen om 9 uur werden mijn stukken gekocht voor 27.. dus volgens de openingskoers, terwijl mijn order er al voor die tijd was..Is het pre-market handelen alleen weggelegd voor proffesionele traders of hoe zit dat? Graag info :-)[/quote]Bij binck en alex enzo heb je dat niet...dan moet je naar keytrade gaan,daar krijg je dat erbij,ik zit daar,iedereen kan voor en nabeurs handelen hoor,maar je moet wel de juiste bank hebben die dat geeft,ik maak er zeer veel gebruik van.[/quote]Ik zit inderdaad bij Alex, maar mijn order is doorlopend.. Die moet dan toch gewoon in het boekje staan? T kan toch niet zo zijn, dat als zn kantoor gesloten heeft dat dan alle orders van hun klanten uit de boekjes gehaald worden?Ik zal eens even een bezoekje aan keytrade gaan brengen.. want vooral in de US ben je met cijferdagen altijd te laat als je gewoon tijdens normale tijden handelt..[/quote]Als je veel in de vs. handeld is keytrade een verademing,heb nog nooit 1 storing gehad hier,je kunt wel 30 aandelen tegelijk de eerste lagen uit het orderboek onder elkaar plaatsen en tegelijk volgen,voor/nabeurshandel,ijsbergorders plaatsen,zicht/betaal/spaar/beursrek. alles bij elkaar maar is zeker NIET goedkoop!