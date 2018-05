Beleggers walgen van banken



Beleggers vrezen na de redding van AIG duidelijk nog meer onheil in de financiële sector. Goldman Sachs, Morgan Stanley en in eigen land, Fortis, leden forse koersverliezen. Ondertussen overweegt Morgan Stanley een fusie met Wachovia of een andere bank en toonden Citigroup en Wells Fargo interesse voor Washington Mutual.



(tijd) - De Bel20 sloot met 3,1 procent verlies op 2.788,95 punten. Daarmee komt het verlies sinds begin deze week al op bijna 10 procent. De bankaandelen kregen alweer een serieuze pandoering. Fortis zakte 9,6 procent. Dexia (-5%) en KBC (-3,6) deden het iets beter.



De Europese indexen krompen 1,7 tot 3,8 procent. Ook daar waren de grootste verliezen voor de financiële waarden.



Vannacht raakte bekend dat de Federal Reserve verzekeraar AIG een noodlening van 85 miljard dollar heeft toegekend. In ruil wordt de Fed voor bijna 80 procent eigenaar van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij. De ingreep moet een ineenstorting van het financiële systeem, waarin AIG een essentiële schakel is, helpen voorkomen.

Maar steeds meer zwaargewichten menen dat er meer onheil op komst is. IMF-directeur Dominique Strauss-Kahn van het IMF liet woensdag weten dat de komende weken en maanden meer instellingen in de penarie zullen geraken en dat daarbij mogelijk onafhankelijke zakenbanken volledig van het toneel zullen verdwijnen.



Morgan Stanley (-24%) en Goldman Sachs (-13,9%) moeten het ontgelden. Vooral over Morgan Stanley rijzen steeds meer twijfels of die de storm zal kunnen doorkomen.





Morgan Stanley en Goldman Sachs zijn de twee onafhankelijke zakenbanken die overblijven nadat eerder Bear Stearns en Lehman Brothers het veld moesten ruimen en Merrill Lynch hulp zocht in de schoot van Bank of America. Anonieme bronnen meldden dat de top van Morgan Stanley erover nadenkt of een onafhankelijke koers blijven varen wel mogelijk blijft in de huidige situatie.



Ook de rest van de financiële sector blijft fors onder druk staan op Wall Street. Niet alleen beleggers hebben geen vertrouwen meer in de financials, ook het wantrouwen onder de banken blijft groeien. De interbanken- of Liborrente steeg met 19 basispunten tot 3,06 procent.



De Dow Jones zakte 4 procent tot het laagte punt in nagenoeg drie jaar. De sterindex verloor dit jaar al 20 procent.



Nabeurs doken geruchten op over interesse voor Morgan Stanley en Washington Mutual.



