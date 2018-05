Philips « Terug naar discussie overzicht

Philips koopwaardig ondanks sentimentElektronicagigant Philips lijdt onder afnemende consumentenuitgaven, maar kan nog steeds een mooie winstgroei realiseren. Het koersdoel wordt verlaagd naar 29 euro, het advies blijft Kopen.Door de recente verslechtering van het economische klimaat in de EU is het noodzakelijk om kritisch te zijn over een aantal bedrijfstakken van Philips. Bij Consumer Lifestyle was het vooruitzicht al een afname van de groei, maar nu wordt zelfs een lichte afname van de omzet in het tweede halfjaar van 2008 en in de eerste helft van 2009 verwacht die de marge negatief beïnvloedt. Bij Lighting kan de autonome groei afzwakken tot bijna nul door de slechte positie in armaturen, maar zal de marge wel sterk wel blijven.Samen met een voorzichtige visie op de pensioenuitgaven voor 2009 wordt de schatting van operationele winst (EBITDA) voor de totale groep verlaagd met 9%. De getaxeerde autonome omzetgroei is gedaald van circa 3% naar slechts 1% in 2008 en 2009.Afgezien van de lagere dollar zijn de taxaties voor Healthcare niet veranderd. Daarom wordt het koersdoel van Philips verlaagd van 32,50 naar 29 euro.Philips blijft aantrekkelijkOndanks de verlaging van de taxaties blijft het aandeel nog steeds aantrekkelijk en wordt het Kopen-advies gehandhaafd. Zelfs bij een terugval in de marktcondities voor Consumer en gedeelten van Lighting is een dubbelcijferige winstgroei in 2009 goed mogelijk.Het verlichte hoofdkantoor van Philips in Amsterdam.(foto: Flickr)Daarnaast zijn er ook diverse aanjagers voor de winstgroei die los staan van de economische condities. Zo profiteert Lighting van structureel groeiende vraag naar energiebesparende technologie en zal het afstoten van de tv-tak in de VS en de herstructurering van andere tv-activiteiten zijn vruchten afwerpen in 2009. De waarde hiervan is niet ingeprijsd in het huidige negatieve sentiment.