Ouwebeursrot,



"Lulverhalen" verkoop ik niet. Na dertig jaar op de beurs zitten en iedere dag urenlang volgen met miljoenen in portefeuille lijkt me dat ook lastig.



Je hoeft het niet met me eens te zijn. Dat is een heel ander punt.



Maar mijn gedachte, mijn veronderstelling blijft nog als een betonnen paal boven water staan.



Als ik nou gewoon wat voor portie aandelen, en wat voor aandeel dan ook uit de AEX of DAX of Bel-20 , verkoop met als verkooplimiet een bepaald bedrag en ik pas dat limietbedrag dagelijks aan, afhankelijk van de beursstemming, dan vang ik na verloop van twee, drie weken/maanden toch het maximale wat ik zo in mijn hoofd had.



BEHEREN is ook dagelijks je verkoopprijs aanpassen is is dus geen "lulverhaal" , maar heel eenvoudig de dagelijkse praktijk wat ik hier beschreven heb.



Ik vind jouw opmerking over de beschrijving van een strategie van een beheerder :" lulverhaal" nou een typische "lulopmerking". Denk er maar eens over na.



