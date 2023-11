biotechbedrijven

Beleggers kunnen voorlopig niet uit het Nederlandse hefboomfonds Global Opportunities Fund (GOF) stappen. Het fonds behoort tot de grootaandeelhouders van de Vlaamse biotechbedrijven Devgen, Galapagos, Innogenetics en Thrombogenics. 'We willen vermijden dat we erg goedkoop participaties moeten verkopen', zegt beheerder Corneille Couwenberg.

(tijd) - GO Capital Asset Management 'aanvaardt met onmiddellijke ingang en tot 1 december geen aanvragen meer voor de terugbetaling' van deelbewijzen van zijn Global Opportunities Fund. Dat staat te lezen op de website van de Nederlandse vermogensbeheerder.



'Het is de beste manier om deaandeelhouders te beschermen, anders zouden we als gevolg van de kredietcrisis minder liquide participaties tegen een spotprijs moeten verkopen. Dat willen we vermijden', zegt Couwenberg in een telefonische reactie. Couwenberg geeft wel toe dat de verkoopdruk van deelbewijzen van het fonds toenam, maar ontkent dat het fonds in financiële problemen zit.



GO Capital is zowat de belangrijkste buitenlandse aandeelhouder van vier genoteerde Vlaamse biotechnologiebedrijven. Bij Devgen luidde het dat GO Capital volgens de meest recente informatie 22,1 procent van de aandelen in handen had. Uit



Cijfers van Euronext Brussel van begin maart blijkt dat GO Capital ook 4,71 procent van Thrombogenics bezit, 2,22 procent van Innogenetics en 1,83 procent van Galapagos.



Adviesverlagingen

Met de vier biotechbedrijven op zich is niets mis. Ondanks de haussemarkt zakte hun koers de voorbije dagen vrij scherp. Dat was vooral te wijten aan adviesverlagingen en povere resultaten. Bij Devgen gingen wel grote volumes over de toonbank, mogelijk het gevolg van verkopen door het fonds om uitstappende aandeelhouders te kunnen uitbetalen.



Couwenberg en Frans van Schaik richtten Global Opportunities in juli 2000 op. Beiden waren voorheen analisten bij de Nederlandse bank ABN AMRO. De minimale inleg bedraagt 60.000 euro. Het fonds beheerde eind februari 601 miljoen euro. De koers van de deelbewijzen daalde sinds Nieuwjaar met 12,1 procent.



Global Opportunities is deze maand al zeker het zevende fonds dat terugbetalingen tijdelijk verbiedt. ING Nieuw-Zeeland bevroor gisteren twee fondsen. Als reden geldt telkens de kredietcrisis.



CP



07:38 - 13/03/2008

Copyright © De Tijd