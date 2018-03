AMG « Terug naar discussie overzicht

Kooptip AMG: Entree in de Midkap

In het afgelopen najaar werd AMG (Advanced Metallurgical Group) met toen een koers van €35 door ons op 'kopen' (langere termijn) gezet. Het kortetermijnadvies was 'houden'. Nu doet de koers €42; in de huidige slechte markt is deze koersstijging een teken van kracht. Het kortetermijnadvies verhogen we nu tot ‘kopen’.



In het actuele beursklimaat kan weliswaar de koers af en toe onder druk komen, de stimulans achter de koers kon wel eens sterker zijn, zodat de koers zich weer herstelt. Dat is in de afgelopen weken ook gebleken. De hoofdreden om nu ook het kortetermijnadvies op te waarderen is de volgende.



AMG – verwerker van gesteente tot silicium voor zonnecellen, halfgeleiders en de staalindustrie, en van andere niche-materialen – wordt per 4 maart opgenomen in de AMX-index. Tot dusverre is door analisten nauwelijks aandacht besteed aan het bedrijf en dat gaat uiteraard veranderen.



Zij kunnen het zich immers niet permitteren om over een AMX-fonds geen mening te hebben. Er zal dus heel wat research loskomen en het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat zij tot een andere conclusie komen dan wij al eerder: AMG is koopwaardig. De vraag naar de specialistische metalen groeit in hoog tempo; denk aan het toenemende gebruik van zonne-energie.



De omzet en de winst van AMG groeien hard. Voor dit jaar wordt de winst per aandeel op circa €2,25 geschat, vergeleken met een verwachte winst over 2007 van €1,50.



Het aandeel wordt weliswaar pittig geprijsd, maar bij een krachtige winst-)groei behoort een hoge koerswinstverhouding. De veronderstelde publiciteit over het bedrijf kan het aandeel een extra impuls geven.



Tekst: Berend Izaks, 22 februari 2008