Paulus29 schreef:

[quote=mvdh][quote=Paulus29]Een ondernemer is geboren als een ondernemer. Het zit in je bloed of niet. Al zit men 50 jaar op school. Scholing maakt je nog steeds geen goede ondernemer. Als je namelijk echt een goede ondernemer bent begin je eigenlijk tegenwoordig geen bakkerij, slagerij of kruidenier meer. Of je moet de mazzel hebben dat er geen directe concurrentie van een supermarkt in de buurt zit. Je moet ondernemerschap niet verwarren met vakmanschap. Een vakman wil nog wel eens verleid worden tot het openen van een bakkerij, slagerij, etc. Om er dan al rap achter te komen dat het praktisch onmogelijk is om op te boksen tegen de supermarkten, Blokkers, Kruidvaten en Wibra's van deze wereld. Zeker als je de hoge vaste en variabele lasten en de waanzinnige bureacratische regelgeving in ogenschouw neemt waar een winkeliertje aan moet voldoen. Dan kan onze vakman vaak veel beter voor een baas blijven werken.[/quote]Paulus, ben het niet helemaal eens met je eerste zin. Zelf volg ik een HBO opleiding => SBRM in den Haag. Ondernemerschap staat centraal.Veelal iedereen volgt deze opleiding aangezien de student iets heeft met het ondernemen en ben van mening dat men beter "goed" voorbereid kan zijn voordat men een echt bedrijf start.Ik heb al verscheidende top ondernemers gesproken en diverse symposiums bijgewoond. Je krijgt echt veel mee aangezien je docenten veelal ondernemers (uit de praktijk) zijn en zij kunnen helpen bij het starten van een bedrijf. Natuurlijk moet je het zelf doen, maar met enige kennis wordt het gemakkelijker om de stap te zetten.Wanneer zit ondernemen in je bloed dat is de vraag.Ik ben zelf nu bezig met een PR bedrijf. Financieel gezien is het moeilijk om als een "jong" persoon een onderneming te starten. Het wordt zeker niet aangemoedigd door de overheid wat ze wel zeggen. Zie tegenwoordig de regelgeving al, om eng van te worden. Mijn ambities in de toekomst ligt in de logistieke sfeer (warehousing & transport).Verleden jaar al enige ervaring opgedaan met een student company initiatief van de stichting Jong Ondernemen. Men krijgt door een opleiding extra hulpmiddelen/kennis die zeker van pas komen in de toekomst. Wat ik net al zei je moet het zelf doen, maar geboren worden als ondernemer dat niet. Motivatie en een doorzetter zijn dat is belangrijk. De eerste jaren is het veelal wit brood en water, maar daarna pluk je als je het goed doet de vruchten. Ondernemerschap is vallen en opstaan en leren van fouten. Luisteren naar je omgeving etc.gr MvdH[/quote]Weet je wat het is mvdh. Ondernemen is voornamelijk een kwestie van lef hebben. De wil hebben om te pionieren en tot het gaatje willen gaan.De grote ondernemers waar jij over spreekt.. Zijn dat echt ondernemers of door de RvC aangestelde boekhoudkundige oppassers die hele dagen lopen te mieren over 8 cijfers achter de komma?? Sorry, maar dat is juist het grote probleem van de Nederlandse bedrijven. Het overgrote deel van de wat grotere bedrijven wordt bestuurd door boekhouders en accountants die de status quo een beetje mogen bewaken en de eventuele winstgroei nog slechts kunnen realiseren door middel van kostenreducties en slimme boekhoudkundige trucjes. Honderden van dit soort duur betaalde, arrogante, elk risico mijdende en paarse broeken dragende gasten ken ik. Daar gaat Nederland op termijn de oorlog echt niet mee winnen.