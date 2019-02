Ik denk dat het spul wel bij W.B. gaat landen uiteindelijk, maar niet tegen deze prijs. Het prijs van het bod is alleen gegarandeerd gedurende het bod. Gaan de monolines er niet op in dan gaat de boel weer vrolijk verder down en koopt W.B. wel wat hij nodig heeft uit de boedel (alleen moet hij dan wat extra investeren om de boel weer op te krikken). Buffett heeft bepaald wat hij wil betalen voor de zooi. That's it. Slikken of stikken. Er zijn voor Buffett altijd andere zaken te doen terwijl de monolines knijp zitten. mvg, E.

[quote=simi500][quote=geronimo123]Daarna gaan we gewoon weer fijn verder met de dalingen - want er komt nog een gigantische klap...[/quote]Ach gigantische klap,wie en wat gaat men nog allemaal opvoeren om de beurzen de hoogte in te jagen?Het is een gigantische show geworden.[/quote]Als banken Buffet afwijzen, is dat dan een blunder van de banken? Welk belang hebben zij om het af te wijzen? De prijs?Maar op lange termijn is het toch ontzettend dom? Wie dan leeft wie dan zorgt, moeten ze nu denken?