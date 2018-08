Vanmiddag moest het de beurt zijn van de ECB om met een renteverlaging te komen.

Velen hadden toch minstens verwacht dat Trichet een hint gaf over als het dan nu niet is dan straks.

Maar niets van dat al.

Trichet heeft maar een doel voor ogen en dat is het ten strijde trekken tegen inflatie en wel zo lang als mogelijk.

2% is al lang de target van de ECB en omdat we daar nu behoorlijk boven zitten is een renteverlaging niet aan de orde.

Daar komt bij dat de knuffel euro een vaste munt moet blijven.

En dus daalde de euro vanmiddag en dat was vreemd.

Want logischerwijs had de euro moeten stijgen of zo u wilt de dollar moeten dalen.

De verschoppeling onder alle munten, de dollar, daar is iedereen het wel over eens: die kan alleen maar dalen.

Want is de dollar niet een munt van een land vol van schulden en problemen?

Tenminste, dat denken ze hier aan de andere kant van de plas.

Maar wat wij al enige tijd kunnen waar nemen is dat de dollar aan het begin staat van een grote stijging.

Jazeker, de dollar gaat terug naar mogelijk 1 op 1, dus met een mooi woord a pari.

Wat wij nu zien is een zeer groot verschil in beleid tussen de FED en de ECB.

De amerikaanse economie met haar grote vitaliteit en vermogen om snel om te schakelen zal dankzij het snel en akwedaat ingrijpen van de FED als eerste de huidige recessie te boven zijn.

Daar komt bij dat de amerikaanse bevolking geneigd zal zijn om meer spaarzin op te brengen.

Dat de ECB nu voorrang geeft aan inflatie bestrijding zegt wel iets over dit logge lichaam.

Een snelle beslissing is m.i.bijna onmogelijk vanwege de vele lidstaten met ieder zijn eigen problemen.

Wat we nu dan ook zien is dat de financiele markten er vanuit gaan dat het huidige starre beleid van de ECB ten koste zal gaan van de euro.

Dus daalt de euro nu en laat dat nu net inflatoir zijn.

Maar er is meer.

Als beleggers ooit enig moment willen zien wanneer er een omslag komt in een bepaalde trent dan is het dan wanneer iedereen en alles het eens is over de bestaande trend.

En was dat niet al lang over de daling van de dollar?

Wie durft nog te ontkennen dat de dollar moet dalen?

Deze verschoppeling onder alle munten is bagger geworden.

En daar, beste beleggers, komt een eind aan.

Ik denk dat de amerikaanse economie over de meeste veerkracht en vitaliteit beschikt om als eerste de huidige grote problemen weer te boven te zijn.

En dat wij hier in Europa hopeloos achter de feiten aan lopen.

De dollar heeft het ergste achter de rug, sterker, deze munt zal krachtig gaan herstellen.

Een beweging die jaren kan gaan duren.



groeten stier