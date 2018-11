geen idee Cercle Finance) - La cotation des titres Société Générale sera différée d'ouverture jeudi à la Bourse de Paris, le groupe bancaire français ayant mis à jour une fraude exceptionnelle au sein de l'une de ses filiales et annoncé faire appel au marché pour lever 5,5 milliards d'euros de fonds. Le carnet d'ordres laissait présager une ouverture en baisse de près de 10%. Dans un communiqué diffusé ce matin, SG explique qu'un trader a réussi à dissimuler des positions frauduleuses sur les marchés 'futures' européens avant que ses positions puissent être identifiés le week-end dernier. Le groupe indique que ces positions - exceptionnelles par leur ampleur et leur nature - auront un impact négatif de 4,9 milliards d'euros sur son résultat avant impôt pour 2007. SG précise que l'employé concerné fait l'objet d'une procédure de licenciement. Dans son communiqué, Société Générale manifeste également son intention de procéder à des dépréciations supplémentaires d'actifs liés aux CDO exposés au marché immobilier américain pour un total de 2,05 milliards d'euros. Ce montant comprend 1,1 milliard d'euros relatifs aux risques du secteur immobilier résidentiel américain, 550 millions d'euros au titre de son exposition aux assureurs 'mono ligne' américains et 400 millions d'euros de provisions additionnelles. Dans ces conditions, SG s'attend à ce que sa branche de financement et d'investissement accuse une perte de l'ordre de 2,3 milliards d'euros après impôt sur l'exercice 2007, avec un résultat net part du groupe compris entre 600 et 800 millions d'euros. Le groupe bancaire note que son conseil d'administration a rejeté hier la proposition de Daniel Bouton de ses fonctions de PDG. Afin de renforcer les fonds propres du groupe, le conseil d'administration a décidé de lancer une augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros avec droits préférentiels de souscription qui bénéficie d'une prise ferme de la part de JP Morgan et Morgan Stanley. Cette opération permettra de porter le ratio Tier I (Bâle 1) à 8% en prenant compte de l'acquisition de Rosbank. Le conseil a l'intention de proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2007 en ligne avec l'objectif du groupe d'un taux de distribution de 45%. 'Le conseil d'administration et le comité exécutif ont toute confiance en la qualité du fonds de commerce du groupe Société Générale et de l'ensemble de ses lignes de métier, ainsi qu'en sa capacité à générer une croissance rentable', conclut le groupe dans son communiqué.

Societe Generale zoekt EUR 5,5 mrd aan kapitaal na fraude24 januari 2008, 8:31 uur | FD.nl/BettenAmsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Societe Generale wil euro 5,5 mrd aan nieuw kapitaal aantrekken na de ontdekking van handelsfraude bij de bank en vanwege verdere afschrijvingen op hypotheekgerelateerde investeringen. Dat heeft de Franse bank donderdag bekendgemaakt. Woensdag deden al geruchten de ronde dat Societe Generale een flinke afschrijving moest doen.De bank zegt in het afgelopen weekeinde te hebben ontdekt dat een handelaar in het geheim posities heeft ingenomen op Europese indexfutures die bank euro 4,9 mrd voor belasting zullen kosten.Daarnaast zal de bank euro 2,05 mrd afschrijven vanwege de turbulentie op de kredietmarkt. Societe Generale verwacht wel over 2007 een winst te boeken van euro 600 mln tot euro 800 mln.De bank wil nieuw kapitaal aantrekken door aandelen uit te geven. JP Morgan Chase en Morgan Stanley zullen de aandelenuitgifte begeleiden.De handel in het aandeel zal tot nader orde worden stilgelegd op Euronext Parijs.Martijn Mom@bfn.com(c) BETTEN FINANCIAL NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)