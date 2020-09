quote: jacoba schreef:

Ik wordt toch is een keer schijt ziek van al die lieden die verdoemenis prediken

We doen net of de subprime crisis het einde van de wereld in luidt

Het niet kunnen aflossen van hypotheken in Amerika is slechts een KLEIN gedeelte van de totale hypotheken

De regering zal alles in het werk stellen dat de economische moter blijft lopen

Amerikanen zijn flexibel en bij hun is het glas altijd half vol, Wij zijn daarentegen altijd negatief en het glas is hier in de koffiekamer altijd half leeg

We hebben nog steeds economische groei en in het oosten gaat het ook prima

de inflatie is laag

de werkloosheid is laag

de vraag naar personeel is hoog

Wie is er gebaat bij een beurs crash NIEMAND toch, alleen diegeen die short is gegaan, en die roept dit soort berichten (beurscrash) van de daken

Hou toch is een keer op met al die niet onderbouwde nonsens berichten

Beste Jacoba,Een krach gaat mij te ver in dit stadium, maar er is feitelijk al maanden een soort sluipcrash aan de gang.Het is al lang niet meer alleen het subprime-gebeuren. Probleem is dat VS banken nu ook al moeten afschrijven op eerder nog als veilig bestempelde leningen! Ook persoonlijke leningen en credit-card schulden lijken nu een groot risico te vormen.Inflatie in NL is laag. In de rest van Europa niet.VK gaat niet lekker. Dalende huizenprijzen. Flinke inflatie. Slechte macro-cijfers. Pond al ca. 10% in waarde gedaald tov Euro. Da's weer niet lekker voor clubs als Logica, BAM, Imtech, Aalberts etc.Duitse ZEW-index staat inmiddels erg laag.Winstverwachtingen van bedrijven enorm omlaag geschroefd (met resulterende koersdoelverlagingen; bij sommige fondsen al een aantal op rij!)Dat de Ami's nu met renteverlaging op renteverlaging komen en nu (om de inflatie niet helemaal uit de hand te laten gieren) ook belastingmaatregelen moeten gaan treffen om de economie weer te stimuleren, is m.i. geen formidabel nieuws.Bij een economische groei van rond of onder de inflatie, spreken we volgens mij toch over een recessie.Mij hoor je niet zeggen dat de toekomst zwart is. Ieder zijn mening, maar uit hoop roepen dat het allemaal hosanna is en de gratis geldbomen tot in de hemel groeien, lijkt me niet erg realistisch.Een krach zie ik echter niet gebeuren. Ik denk dat we nog een paar weken dalen, dan een paar maanden zijwaarts bewegen, en dan - als de zon achter de wolken vandaan komt - weer gaan stijgen. Of daarmee de LT stijgende trend al overtuigend hervat wordt, moeten we nog zien.Veel succes en wijsheid.Hartelijke groet,Wdc.