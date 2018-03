[quote=The Wishbone]Oil Futures Hit $100 a BarrelWednesday January 2, 12:49 pm ETCrude Oil Futures on the New York Mercantile Exchange Hit $100 a Barrel for 1st Time Ever[/quote]Twintop or a break up?

Hee Klaas, Tot dinsdag volgende week nog vrij, daarna de weg up. Verder loop ik niet binnen maar gaat het verder wel naar wens. Heb wel het idee dat iedereen dat recessieberichtje nu aangrijpt om extreem negatief te worden. Het is gewoon een bevestiging van wat de grote beleggers al wisten alleen het is de vraag hoe diep de recessie wordt. Rente in de VS is alweer 13 basispunten gezakt. Mocht de vS sterker sluiten dan de stand nu, dan wordt dat de opgaaf van reden vanavond. ALS. groeten jeroen

ISM Manufacturing Index VS daalt in december naar 47,702-01-2008 16:07:52Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - In de Verenigde Staten is de ISM Manufacturing Index van het Institute of Supply Management (ISM) over december gedaald vergeleken met een maand eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het instituut.Er werd een cijfer van 47,7 gemeld, een laagste niveau sinds april 2003. Economen rekenden op een cijfer van 50,5. In november kwam de index nog uit op 50,8.Een cijfer boven de 50 geeft aan dat de verwerkende industrie groeit, terwijl een cijfer onder de 50 duidt op een inkrimping van de industrie in de Verenigde Staten.De ISM-index wordt in totaal gebaseerd op tien verschillende indices, waaronder de prices paid-index, een belangrijke inflatie-indicator binnen de ISM-index. Deze belandde in december op 68,0. Economen rekenden op 65,0. Een maand eerder was dit nog 67,5.Sander van der Ploeg(c) BETTEN FINANCIAL NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875lijkt of de toon is gezet.