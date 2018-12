Wist ik maar, hoeveel geld heb je nu met shorten verloren..? Sorry, sorry!! Mensenlievers, waarom geloooooft niemand Ruli? Het is gewoon nog even wennen al dat groen voor de Ami's. We staan op een 7 month low met de DOW die MOET eenvoudigweg een keer corrigeren, en wel omhoog. Zo dadelijk pas een eerste echt serieuze aanval van de bulls let maar op..

En zie, er was Licht in de duisternis.. begin van de Kerstrally! Vandaar opening nieuw draadje. Schone lei. Rennen voor koopjes.. Ruli houdt het verder voor gezien, want het gaat HELEMAAL goed komen met de beurzen de komende tijd. De professionals gaan u voor: Bel 20 3.955,96 32,74 0,85% NB Let op de financials.. S&P 500 +10.20 1428.00 11/23 3:26am Fair Value NA 11/15 4:14am Difference* N/A NASDAQ +10.00 2015.50 11/23 3:14am Fair Value NA 11/15 4:14am Difference* N/A Dow Jones +86.00 12902.00 11/23 3:26am DJIA Contracts

