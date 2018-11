Nu de beurzen op de toppen van hun vermogens functioneren neemt de vrees hand

over hand toe voor een correctie of crash.

Het is een aaneeschakeling van angstaanjagende berichten die ons vooral

sinds de zomer steeds in extreme mate overspoelen. Dan is het weer het verbluffende orakel

Alan Greenspan die de hyper-koopwoede van de amateurbelegger afremt. Dan komt er

(zoals deze week) van superbelegger Warrum Buffet eenzelfde waarschuwing voor de (onnozele)

amateurbelegger die maar verleid wordt tot koopjes en mooie winstjes.

Om nog maar te zwijgen van de inktzwarte ingrepen van de CB in Augustus die de rampscenario's

met alle mogelijke moeite willen controleren, maar met hun wanbeleid meer fout dan goed deden.



En toch geeft de belegger niet op. De beurzen zijn immers gericht op winst maken, en het leger

optimisten dat (al of niet aan de zijlijn) het beter weet, blijft joelen en schreeuwen dat

de koers makkelijk naar 600 punten kan. Recessie of geen recessie, de grote players (niet alle)

op de beurs lokken iedereen erin met mooie TA-grafieken er moet immers geld in de zakken van

ofwel de professionals, ofwel de grote schuldenberg die de hypotheekcrisis met zich meebrengt.

U en ik betalen dus de schuldenberg af.



De laatste weken is het goed raak. De bewegingen naar beneden waren erg fors en kwamen duidelijk

van de institutionele beleggers, hedgefunds en grote banken. Steeds 1,5 a 2,5 % naar beneden en dan

weer kleine stapjes omhoog verdeeld over een langere handelstijd. Deze tegenbeweging is door de particulieren

ingezet. En stel je alsjeblieft eens de vraag: wie weet het het best, de prof of de amateur?

Juist de prof, dus moet je die (gouden) beweging volgen ....



Ook nu kopen mensen nog aandelen, want zo luid een beurscliche: er komt wel een eindejaarsrally.

Dat is altijd zo, en de champagne moet ook betaald worden, dus nu instappen en 24/12 eruit voor de kerst,

hap, slik, weg aandelen. Maar dit najaar is de champagne al eerder weg. Die is voor half november weggespoeld,

en wel door het aandelenputje van onder 490.



Mijn verbazing stijgt dus met de dag dat iemand nog een kamikaze-longpositie inneemt. Het komt

erg depri over na zo'n crash in de zomer, maar short-gaan is duidelijk wel professionals-movement.