Werfpersoneel is ’leugens en bedrog’ van Diette Doesburg beu



Gepubliceerd op 15 augustus 2007, 07:00



waterhuizen -

In niet mis te verstane woorden neemt het personeel van de werf in Waterhuizen afstand van de vroegere directeur Diette Doesburg-Maas. Ze zijn de aantijgingen beu en willen dat ze haar mond een keer houdt: ”Het gaat tenslotte om onze toekomst (42 gezinnen) welke u tracht kapot te maken met leugens en bedrog.”



Het personeel heeft Diette Doesburg een open brief (klik hier voor de open brief) gestuurd naar aanleiding van een interview dat ze vorige week voor RTV Noord gaf. ”We hebben nog nooit zo veel onzin bij elkaar gehoord”, zegt het personeel in een brief die door alle aanwezige werknemers (een aantal heeft nog vakantie) is ondertekend.



Ze storen zich aan de bewering van Doesburg dat het werfbedrijf van haar schoonzoon, Groningen Shipyard, verantwoordelijk zou zijn voor het oponthoud aan de afbouw van twee schepen die nog op de werf liggen. ”Het ene schip had in 2006 al klaar moeten zijn. Toen waren wij, Groningen Shipyard, nog niet in beeld. Dat is dus niet de schuld van Groningen Shipyard maar van u als directeur-eigenaar van Maas Shipyard.”



Maas Shipyard, het werfbedrijf van Diette Doesburg, verkocht 23 mei de activiteiten aan Groningen Shipyard. Het laatste bedrijf wordt geleid door haar schoonzoon, de Duitser Günther Schmidt.



De advocaat van Doesburg, Govert Tiddens, zegt over de brief: ”Dit lijkt allemaal emotie. Het is wijsheid de gesprekken en verhoudingen over en weer zakelijk te houden. De schepen moeten afgebouwd worden, dat lijkt me de hoofdkwestie.”



Het personeel van Groningen Shipyard weerspreekt alle beschuldigingen die Diette Doesburg de afgelopen tijd over de werf in Waterhuizen heeft geuit. Over de afbouw van de schepen die nog op de werf liggen: ”Een schip bouw je niet af door alleen maar te schreeuwen.”



Zo ligt het schip Bornrif, dat al in 2006 opgeleverd had moeten zijn, aan de kade van de werf te wachten. ”Aan de elektro-installatie is de laatste maanden niet meer gewerkt, omdat u daarvoor geen nieuwe co-maker heeft kunnen vinden. Of moeten we zeggen dat niemand dit meer voor u wil doen gezien de reputatie die u heeft opgebouwd? ”



Ze weerspreken op die wijze nog een serie aantijgingen. Tevens stellen ze: ”Ook zegt u altijd goed te zijn geweest voor uw personeel. Dit zijn we met u eens voor zover het gaat om de tijd dat u ons nodig had voor het verwezenlijken van uw persoonlijke doelen. We kunnen ons ook de tijd herinneren dat u ten overstaan van vele collegae, een van ons aan de schandpaal nagelde om uzelf schoon te praten. Indien er iets niet goed ging lag het altijd aan een ander en nooit aan u. Dat was zelfs het geval als we weer eens geen materiaal kregen omdat u niet (tijdig) had betaald.”



Het personeel besluit de open de brief met: ”We hadden gehoopt door het tekenen van een contract bij Groningen Shipyard van uw gezeur en mismanagement af te zijn maar helaas blijft u doorgaan met uw praktijken. We verzoeken u dan ook om ons en onze werf nu eindelijk eens met rust te laten en u te focussen op zaken waar u volgens zeggen goed in bent, PR en het schrijven van boeken.”



Al eerder actie tegen Doesburg



Twee jaar geleden zette het personeel van Maas Shipyard in Foxhol zich ook al af tegen Diette Doesburg. Na een faillissement kwam zij in beeld als overnamekandidaat. Het personeel richtte zich via de publiciteit tot de curatoren met de boodschap: ’Asjeblieft, nooit weer in zee met Diette Doesburg’. Ze typeerden haar als een onredelijke, ijdele dwingeland. ”We worden gek als zij met de werf door mag gaan.”