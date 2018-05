Geschiedenisles: Zilver stond in '81 op f3000,- per kg... In '82 kon je op een niet te missen dip kopen.... op f 1300,- !!! een lagere prijs was waanzin... in 1999 deed ik mijn zilver van de hand voor f 225,- per kilo.... (na een laagste prijs op f 165,-), sindsdien enig herstel...

Geschiedenisles: Zilver stond in '81 op f3000,- per kg... In '82 kon je op een niet te missen dip kopen.... op f 1300,- !!! een lagere prijs was waanzin... in 1999 deed ik mijn zilver van de hand voor f 225,- per kilo.... (na een laagste prijs op f 165,-), sindsdien enig herstel...