Langeland – HAGA staat voor TRAMMELAND !!!!!!!

5 maanden om te proberen een afspraak te maken

voor een slokdarm echo !!!!!!



Na 1,5 jaar oproep voor hercontrole i.p.v. Oproep na 6 maanden...??????.



24-2 Bezoek dr. Mulder (Cardioloog ) Cardio Langeland op verzoek van huisarts Dr. Floor Grote.



Doorverwijzing Haga voor Slokdarm echo om te zien wat precies het defect aan klep is.



8-3 afspraak echo Haga.per post

8-3 annulering echo Haga per post i.v.m. Sedatie aanvraag



19-04 afspraak Echo met sedatie per email met 6 bijlagen (lezen en tekenen van form.)



17-04 zou ik s morgens gebeld worden voor intake anesthesie



NIET GEBELD !!! om 11.55 uur zelf Haga gebeld i.v.m. Sluiting bali om 12.00 uur .



Doorverbonden met Etiënne Soeran ( arts) die er persoonlijk zorg voor zou dragen dat ik terug gebeld zou worden door Haga om mij te begeleiden naar spoed afspraak Hematoloog in Langeland.( eis van Haga i.v.m Hemofllie probleem tijdens operatie)



NIET GEBELD !



Zelf om 16.30 gebeld naar Poli Cardio Langeland met het verhaal van Haga en verzoek spoedafspraak Hematoloog.

Medewerkster vertelde mij dat verzoek was binnengekomen en dat er ook een bezoek aan dr. Mulder zou moeten plaats vinden

( terwijl er een bel afspraak gepland staat voor a.s. 3 mei 0m 8.25 uur !!), waar de resutaten van de onderzoeken zouden worden besproken en plan van aanpak plannen.



De balimedewerkster vertelde dat zij een etiket zou aanmaken voor Dr. mulder , omdat hij niet meer aanwezig was.



Hierna niets meer vernomen !!!



24-4 Bij Cardio Langeland geweest met dossier op papier van de gebeurtenissen tot nu toe......

Overleg gehad met dr. Mulder, hij zou zorgen voor afspraak Hematholoog.

En zou de Beren op de weg opruimen !



Begin mei onderzoek Hematoloog afgerond.

Uitslag : milde vorm van Hemofilie , type A

Hematoloog vind een slokdarmonderzoek zoals gepland geen probleem..



Het wachten is op een afspraak voor slokdarm echo.

In tel. consult met dr. Mulder wordt mij verteld dat er MET POTLOOD een afspraak staat ingepland voor de slokdarm echo.

Als ik na een week niets zou hebben vernomen is het advies van dr, mulder contact op te nemen met Haga.

25-05 gebeld met Haga over de potlood afspraak.

Deze kan geen doorgang vinden omdat de hematoloog nog iets wilde overleggen i.v.m. Uitslag onderzoek.



Hierna Cardiologie Langeland gebeld, en tel afspraak gepland op 31-05 met dr. Mulder.



24-05....10.00 uur opnieuw Hage afspraak poli Cardiologie gebeld.

Een vriendelijk medewerkster beloofde uit te zoeken wat er mis was gegaan11.00 uur werd ik terug gebeld met de boodschap dat zij nog geen terugkoppeling hadden ontvangen van Hematologie . Dr. Schubert.

Zij zou er zelf achteraan gaan en mij terug bellen als het geregeld was.

Dan pas kon zou er een afspraak gemaakt kunnen worden ingepland voor de slokdarm echo.............

31 mei werd ik gebeld door dr.Mulder, hij vroeg of de afspraak van 7 juni door ging.

Ik moest hem vertellen dat dit niet zo was , omdat Cardiologie op een terugkoppeling zat te wachten van Hematologie , dr Shubert …???!!

Hij zou er achteraan gaan bellen en zou mij terug bellen op 8 juni..

Eindelijk is er een afspraak gepland op 21-06 om 9.45 uur in Haga Den Haag voor een Slokdarm echo.!!

In de auto onderweg naar Haga werd ik om 9.00 uur gebeld door de afsprakenpoli

Haga dat er een probleempje was.

De Anesthesie had verzuimd om een screening te doen en dus kon de gemaakte afspraak niet door gaan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik heb voorgesteld deze screening voor aanvang van de echo alsnog te doen , mede omdat ik onderweg was , maar dat was helaas niet mogelijk !!



Dit is voor mij het einde van de behandeling bij Haga

Ik heb besloten een andere traject in te gaan en de behandeling opnieuw te starten in een ander Ziekenhuis..

Hiervoor heb ik toestemming gevraagd aan mijn Zorgverzekeraar en ook gekregen....

Dat er op zo`n verschrikkelijke manier met de belangen van patiënten wordt omgegaan is verschrikkelijk ! Wat mij betreft is dit ziekenhuis niet capabel om een eenvoudige opdracht tot een goed einde te brengen !!!

Wat mij betreft mogen ze nog geen dooie kat operenen !!!!

Schande !! Schande !!! en nog eens Schande !!!