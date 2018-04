Ahold « Terug naar discussie overzicht

Ahold-deelneming ICA boekt omzetdaling in vierde kwartaal21 feb 2007, 08:21 uur

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - ICA Group, voor 60% in handen van Ahold, heeft in het vierde kwartaal van 2006 de omzet in lokale valuta met 1,8% zien dalen door een omzetdaling van bijna 10% in Noorwegen door winkelsluitingen. Dit heeft mede-aandeelhouder Hakon Invest donderdag laten weten bij de publicatie van de jaarcijfers.



In totaal daalde de omzet uit voortgezette activiteiten met 0,9% tot SEK 17,6 miljard. De nettowinst van ICA nam toe met 1,8% tot SEK 460 miljoen (circa EUR 49,7 miljoen).



Op vergelijkbare basis steeg de omzet van ICA met 2,1% in Noorwegen in het vierde kwartaal, waarbij de totale omzet 9,9% afnam. In Zweden wist de supermarktketen de omzet te vergroten met 6,2% in het vierde kwartaal, waarvan 4,7% autonoom.



ICA stelt dat de Noorse markt wordt gekenmerkt door zware concurrentie vanuit nieuwe marktspelers en prijsverlagingen door bestaande spelers. De omzetdaling deed zich in het land vooral voor bij ICA Naer en Rimi, onder meer door winkelsluitingen. ICA is in het land bezig met een modernisatie van de winkelstructuur waarbij kleinere vestigingen worden gesloten.



In de Baltische staten zag ICA de omzetgroeien met 19,6% in het vierde kwartaal. ICA kende eind 2006 in Zweden 1.397 vestigingen, in Noorwegen 693 en in de Baltische staten 205.



(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)