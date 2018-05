BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Ik heb er zelf een redelijk aantal, al jaren in bezit. Produkt is via de zwarte markt te koop en heb via www.sharescene.com van een aantal mensen vernomen die het geprobeerd hebben dat het echt werkt. De daadwerkelijke potentie is ongekend groot en vele malen groter dan een produkt als viagra. Inmiddels zijn de eerste institutionele beleggers ook geinteresseerd geraakt en wacht elke clinuvel belegger met smart op fase III en berichten over een evt. samenwerking. Een overname van het bedrijf is een zeer realistisch scenario, ook dan ontvang je een veelvoud per aandaal van het bedrag dat je nu zult moeten investeren. De omzetprognoses die door diverse experts zijn berekend lopen namelijk in de miljarden.

Ik heb er zelf een redelijk aantal, al jaren in bezit. Produkt is via de zwarte markt te koop en heb via www.sharescene.com van een aantal mensen vernomen die het geprobeerd hebben dat het echt werkt. De daadwerkelijke potentie is ongekend groot en vele malen groter dan een produkt als viagra. Inmiddels zijn de eerste institutionele beleggers ook geinteresseerd geraakt en wacht elke clinuvel belegger met smart op fase III en berichten over een evt. samenwerking. Een overname van het bedrijf is een zeer realistisch scenario, ook dan ontvang je een veelvoud per aandaal van het bedrag dat je nu zult moeten investeren. De omzetprognoses die door diverse experts zijn berekend lopen namelijk in de miljarden.

Precies, en bij Binck 107893 Een korte omschrijving van het product cuv1647 : Het is effektief tegen huidkanker, de kankersoort van de komende jaren. Verder ook tegen diverse andere huidziekten. Bijwerking is dat je er ook bruin van wordt. Wordt NL wakker nu? Zoals gezegd is de koers nog laag, rond de 50 eurocent, echter met fase III in het vooruitzicht en een groot Pharmabedrijf als partner een aandeel dat meerdere keren in prijs gaat verdubbelen de komende jaren.

Precies, en bij Binck 107893 Een korte omschrijving van het product cuv1647 : Het is effektief tegen huidkanker, de kankersoort van de komende jaren. Verder ook tegen diverse andere huidziekten. Bijwerking is dat je er ook bruin van wordt. Wordt NL wakker nu? Zoals gezegd is de koers nog laag, rond de 50 eurocent, echter met fase III in het vooruitzicht en een groot Pharmabedrijf als partner een aandeel dat meerdere keren in prijs gaat verdubbelen de komende jaren.

Nooit van gehoord, tis ongekend???Clinuvel, een klein australisch biotech bedrijf, wat ze doet etc. is te uitgebreid om hier te vertellen....wel belangrijk is dat ze een produkt in de pijplijn hebben dat volgende maand fase III ingaat met de potentie vele malen groter dan viagra..... hoe het met Pfizer afgelopen is weet iedereen.Voor geinteresseerden....check www.clinuvel.com.au. Het fonds is genoteerd in Australia, the U.S. en in Frankfurt onder de fondsnaam cuv.Doe u voordeel, de koers is het laatste half jaar verdubbeld en gaat dit jaar zeker weer verdubbelen.Koers is momenteel ca. 50 eurocent en gezien de omzet- en winstpotentie van ettelijke miljarden is het een realistisch beurskoers op lange termijn ergens tussen de 10 en 20 euro!!!