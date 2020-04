Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Adomos blijft misschien wel de leukste en meest degelijke penny. Rapporteerden volgens mij €1M winst en daarmee is de waardering op €0,04 erg aantrekkelijk. Helaas kunnen we daar niet meer voor kopen. Op €0,05 is de waardering een stuk hoger en ligt er een enorme berg aandelen. Dus een stuk minder interessant. Maar mocht de groei doorzetten en mocht die €0,05 gekocht worden, dan is er wellicht echt een leuke stijging mogelijk. En de volumes zullen dan groot genoeg zijn om er flink wat in te slaan. :) Maar ik verwacht eigenlijk pas actie in juli/augustus.

40% omzetgroei.Winst van 100k naar 500k.350M aandelen, maakt beurswaarde van €14M.Als ze winst vast kunnen houden, dan heb je 1M winst per jaar. Krijg je koerswinstverhouding van 14.Als ze de groei enigszins kunnen vasthouden, dan zou het dus omhoog moeten kunnen.En daar komt bij, de warrants zijn dan eindelijk allemaal uitgeoefend. Dus valt de verkoopdruk weg.Het boek is wel erg dik, dus beweging wordt steeds moeilijker, maar ik denk dat er nog wel 1x beweging in zal komen.4-5 maken is toch 25%...Maar we hebben geen haast, de volgende cijfers komen pas over een flinke tijd.Het uitoefenen van de warrants heeft het bedrijf wel ook steeds (flink wat) geld opgeleverd, dat is het positieve aan de dumps...