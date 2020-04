quote: Silent Trader schreef:

Bottomline, ik ga nu geen nieuwe positie aan. De risk/reward is wat mij betreft niet in orde. Dat neemt niet weg dat AAB wat mij betreft voor de lange termijn interessant is. Het restant van mijn positie van midden vorig jaar (geschreven puts) laat ik dan ook gewoon staan totdat ik de maximale winst kan inkaseren en ze provisievrij kan sluiten. Een nieuwe positie overweeg ik als er een pullback plaatsvind naar de korte termijn opwaartse trendlijn. Gebeurt dat niet zijn er nog altijd genoeg andere mogelijkheden om m'n geld te investeren.

De pullback is gekomen, de openingskoers van gisteren was weer terug bij af. Nu is de trendlijn echter steun in plaats van weerstand. Gisteren na de open Heeft AAB ook al een aardige stap terug omhoog gezet. Volgens de eerder gegeven analyse zou ik in deze situatie een positie overwegen. Als dit koerspatroon zich in het sentiment van vorige week had voorgedaan zou ik nu zeker ingestapt zijn. Het huidige algemene sentiment is echter negatief en ik verwacht dat we na een consolidatie nog verder down gaan. De vraag is in hoeverre AAB zich aan dat sentiment kan onttrekken. De hedgeperikelen nu zijn een goed argument om aan te nemen dat AAB z'n eigen weg kan gaan. In een sterk negatief sentiment zoals de afgelopen dagen is het echter moeilijk om een andere weg te gaan, in zo'n omgeving mag je betwijfelen of een brief en een 1% belang voldoende zijn. Hierbij komt dat de relevante steunlijn ongeveer in het midden van een groter trendkanaal ligt. Als het sentiment zeer negatief is en de steun breekt staan we zo weer aan de onderkant van dat grotere trendkanaal.Het resultaat is dat de uitgangspositie imho nu beter is als bij de uitbraak. Mensen met de vingers aan de knoppen kunnen nu prima op een nieuwe stijging richting 30 speculeren met een strakke stoploss. Beseft dient wel te worden dat tegen het sentiment in speculeren een verhoogd risico heeft. Gezien het veranderde markt sentiment en de rest van m'n portfolio exposure doe ik zelf overigens opnieuw niet mee.mvgWilco