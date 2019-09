Bod valt me lichtjes tegen. Er werd gepraat over 800 pence en nu wordt het 777 pence. Wel met 12 pence speciaal dividend, als je dat meetelt kom je op 789 pence en dat ligt toch weer dicht tegen de 800 aan maar dat dividend zul je wel alleen krijgen als je ook die aandelen aanpakt. Ik heb de iberdrola site natuurlijk al gevonden. Ik blijf het Iberdrola aandeel toch stevig aan de prijs vinden en ik blijf ook moeite hebben om er enthousiast over te worden. Een dividendrendement van 2,6% vind ik gewoon mager voor een utility, ik heb dan liever een Scottish & Southern. Hopelijk komt er nog een tegenbod met meer contanten en minder aandelen.

26.11.2006 18:32Iberdrola legt diese Woche Gebot für Scottish Power vor - KreiseLONDON (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola SA wird offenbar noch in dieser Woche ein Übernahmegebot für den Wettbewerber Scottish Power von etwa 12 Mrd GBP vorlegen. Den Erwartungen nach werde das Gebot bei 800 Pence je Aktie liegen und aus Bargeld und Aktien bestehen, sagten mehrere Personen mit Kenntnissen der Materie am Sonntag.Eine Fusion der Spanier mit dem fünftgrößten Stromversorger Großbritanniens würde mit 48 Mrd EUR den nach Marktkapitalisierung drittgrößten Stromanbieter in der EU schaffen. Gespräche der beiden Konzerne waren vor etwa drei Wochen bekannt geworden. Analysten beobachten die Entwicklung genau, das sie 800 Pence als deutlich über dem fairen Wert liegend ansehen.Groetjes

Hallo, Ik bezit momenteel aandelen Scottish Power en dat loopt heel leuk. Vermoedelijk gaat dit bedrijf overgenomen worden door Iberdrola; de media spreken over een bod dat bestaat uit 50% cash en 50% aandelen Iberdrola. Nu weet ik bijna niks van Iberdrola; alleen wat er op de Alex FA pagina staat en dat suggereert dat het een nogal duur aandeel is voor een utility. Heeft iemand hier toevallig verstand van dit bedrijf? Of verwijzingen die een beginpunt kunnen zijn voor mijn eigen research om zo uit te zoeken of het de moeite waard is die aandelen te houden? Bij voorbaat dank voor de moeite.

