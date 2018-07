Hallo,



Ik ben van plan om wat boeken over beleggen en de economie in het algemeen te gaan lezen. Is er iemand die mij een speciaal boek aan kan raden?

Ik wil namelijk graag meer weten over bijv. valuta en inflatie/deflatie etc. Maar ook over verschillende beleggingsstrategien.

Kan iemand mij een bepaald boek of schrijver aan raden?



MVG,



Bas