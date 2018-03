Neergeslagen makelaar zet doorVandaag, 16:00 Jolande van der GraafGELDERMALSEN - De in Geldermalsen door de politie neergeslagen makelaar Saskia van Kessel en haar advocaat Esther Vroegh hebben de top van justitie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek naar het politieoptreden.Bijna zes maanden nadat de onderneemster door politiegeweld een hersenbloeding opliep en aangifte deed, is de betrokken agent nog altijd niet als verdachte aangemerkt.Advocaat Vroegh: “Het is de omgekeerde wereld. Wij moesten allerlei bewijsmateriaal aandragen. Het OM doet daar niets mee, ondanks beloftes voor een transparant onderzoek. Bij de politie liggen al maanden processen-verbaal met belastende getuigenverklaringen, videobeelden en een NFI-rapport dat er niet om liegt. Dat moet genoeg zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Omdat het OM maar niet besluit of de agent wel of niet wordt vervolgd, vragen wij het college van Procureurs-Generaal om ingrijpen.”VaatziekteSaskia van Kessel (39) lijdt aan een zeldzame vaatziekte waardoor een val of klap fataal voor haar kan zijn. Afgelopen december, drie uur na de rellen om een asielzoekerscentrum in Geldermalsen, belandde zij in zo’n levensbedreigdende situatie.“Ik was die avond met mijn partner bij vrienden”, kijkt Saskia terug. “Het was weer rustig in Geldermalsen, toen we rond middernacht thuis aankwamen. Maar dat veranderde van het ene op het andere moment.“OverlopenToen de twee om de hoek van de straat lawaai hoorden, deden Saskia en haar vriend een paar stappen opzij om te kijken. Op dat moment werd het stel overlopen door de politie. Het ging om een Romeo-aanhoudingseenheid van de regio Gelderland-Midden – gekleed in donkere burgerkleding en uitgerust met wapenstokken - die bezoekers uit een naburig café joeg.Nadat agenten Saskia’s vriend zonder aanleiding met wapenstokken tegen hoofd en benen sloegen en de makelaar riep dat zij bij hun huis stonden, smeet de betrokken agent de vrouw met kracht tegen de grond. Een getuige vertelde later aan de politie: “Ik zag dat zij met haar achterhoofd tegen de straat sloeg. Ik hoorde een doffe klap. Dat was de val”.Een andere ooggetuige, in een proces-verbaal: ‘Ik hoorde Saskia van Kessel roepen ‘ik woon hier, ik woon hier, ik heb een sleutel’. Ze lag toen al op de grond, haar arm voor haar gezicht. Een van de agenten sloeg op haar in, anderen stonden eromheen.’ Ook op opnames gemaakt door ooggetuigen is te zien hoe de vrouw ten prooi viel aan politiegeweld. Advocaat Vroegh: “De politieeenheid maakte bovendien zelf opnames van de actie. Maar justitie ontkent het bestaan daarvan.”NFINog geen half uur later ging het mis met Saskia. “Het was alsof iets voelde knappen in mijn hoofd. Ik kreeg ontzettende hoofdpijn en werd verschrikkelijk misselijk.” Ze werd met spoed opgenomen in een ziekenhuis waar een hersenbloeding werd geconstateerd. Het NFI stelde later vast dat het politiegeweld daarvan de oorzaak is.Nu, bijna zes maanden later is Saskia geestelijk en lichamelijk nog steeds niet de oude. “Volgens artsen is het de vraag of het ooit goed komt. Ik moet nog volop revalideren en kan niet veel. Collega’s houden mijn bedrijf draaiende. Ik heb vaak last van zware hoofdpijn, kan me moeilijk concentreren en vergeet veel dingen. Een paar uur werken per dag, is alles dat ik aankan. Soms lukt zelfs dat niet.”TraumatischOok mentaal liep zij een zware klap op. “Die blik in de ogen van de agent was angstaanjagend, alsof hij me wilde vermoorden. Ik had aanvankelijk niet eens in de gaten dat het agenten waren, omdat zij geen politiekleding droegen. Het besef dat een gezagsdrager je wil ombrengen, is traumatisch. Ik schrik ook van mannen die op die agent lijken. Zijn ogen zie ik elke dag weer voor me.”De tientallen bossen bloemen, honderden kaartjes en vele fruitmanden die Saskia kreeg, geven steun. “Nog elke dag spreken Geldermalsenaren mij op straat aan en tonen zij medeleven. Er heerst ook woede. Relschoppers krijgen zware straffen. Als een agent iemand om niets verwondt, gaat die vrijuit.”Hand boven het hoofdVolgens de zakenvrouw wijst alles erop dat de politieman de hand boven het hoofd wordt gehouden. “Hij is pas veel later gehoord, als getuige en niet als verdachte, en ontkent mij te hebben geslagen. De andere agenten van de eenheid hebben hoegenaamd niets gezien. Ik begrijp dat iedereen, ook de politie, fouten maakt. Wat ik niet begrijp is dat de overheid dat niet toegeeft. Hoe ziek ik me ook voel, ik zal daar om blijven vechten.”Het OM Arnhem laat weten dat nog andere onderzoeken lopen en dat nog geen beslissing is genomen. Welke onderzoeken dat zijn, wil justitie niet toelichten. Evenmin geeft het OM aan waarom de agent geen verdachte is.**********************************De doofpotcultuur is nog steeds een hardnekkig systeem bij de Politie, wat ook door Justitie en het OM angstvallig in stand word gehouden, om burgers in hun recht categorisch tegen te werken.