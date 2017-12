Ahold « Terug naar discussie overzicht

AEX-Ahold: Giant Food Stores koopt winkels van Clemens Markets Inc.Euronext AmsterdamAhold meldt:Giant Food Stores koopt winkels van Clemens Markets Inc.Amsterdam, 5 september 2006 - Ahold heeft vandaag bekendgemaakt dat haarwerkmaatschappij Giant Food Stores LLC, gevestigd te Carlisle, Pennsylvania, eenkoopovereenkomst heeft gesloten met Clemens Markets Inc., gevestigd te Lansdale,Pennsylvania inzake 14 winkels gelegen in de voorsteden van Philadelphia. 13winkels zullen worden omgebouwd tot Giant Food Stores en één winkel zaloperationeel blijven onder de reeds bestaande merknaam. In 2005 hadden de 14Clemens-winkels een netto-omzet van ongeveer USD 190 miljoen. In eengerelateerde transactie zullen nog eens acht Clemens-winkels worden verkocht aanC&S Wholesale Grocers Inc., aan haar gelieerde ondernemingen of aan haarklanten.De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het vierde kwartaal vandit jaar en is onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke voorwaarden,met inbegrip van toestemming van toezichthoudende autoriteiten. De transactieomvat winkelpersoneel, voorraden, uitrusting en bestaande huurovereenkomsten."Deze acquisitie past uitstekend bij Giant en biedt de mogelijkheid om veelnieuwe klanten te bereiken in Greater Philadelphia," aldus Tony Schiano,President en CEO van Giant Food Stores. "In de Clemens-winkels is ervarenpersoneel werkzaam dat de klanten een goede service biedt. Wij zullen alles doenwat binnen onze mogelijkheden ligt om hen warm te onthalen bij deGiant-familie," zei Schiano voorts.Toelichting voor redactieGiant Food Stores, LLC, dat haar hoofdkantoor heeft in Carlisle, PA is eendochteronderneming van Ahold USA, een van de toonaangevendesupermarktondernemingen in the V.S. Giant exploiteert 103 winkels onder de naamGiant Food Stores, 119 winkels onder de naam Tops Markets en 26 winkels onder denaam Martin's Food Markets. Met bijna 38.000 werknemers, bedient Giant eenmarktgebied dat de zes staten Pennsylvania, Maryland, Virginia, West Virginia,New York en Ohio omvat. Voor meer informatie over Giant Food Stores kunt uterecht op de website van de onderneming; www.GiantFoodStores.com. WaarschuwingBepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in dezin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze uitspraken omvatten, maar zijn nietbeperkt tot, uitspraken betreffende de verwachte verkrijging van 14 winkels enhet verwachte tijdstip daarvan, verwachtingen betreffende voorwaarden voorafronding van de transactie, met inbegrip van de toestemming vantoezichthoudende autoriteiten, plannen om bepaalde verkregen winkels om tebouwen tot Giant Food Stores, de verwachte verkoop van 8 winkels aan C&SWholesale Grocers, Inc., aan haar gelieerde ondernemingen of haar klanten en deverwachte mogelijkheid voor Giant Food Stores in Greater Philadelphia. Dezeforward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en anderefactoren waardoor werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van detoekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-lookingstatements. Belangrijke factoren waardoor werkelijke resultaten aanmerkelijkkunnen verschillen van de informatie in deze forward-looking statementsomvatten, maar zijn niet beperkt tot, onverwachte vertragingen in de afrondingvan de acquisitie, de onmogelijkheid om aan enige voorwaarde voor afronding vaneen dergelijke acquisitie te voldoen, maatregelen van overheidsinstanties ofandere derden of het achterwege blijven daarvan, alsmede andere factoren waarvaneen aantal wordt toegelicht in de documenten die Ahold in openbare registersheeft neergelegd. Veel van deze factoren zijn voor Ahold niet beheersbaar ofvoorspelbaar. Gegeven deze onzekerheden, wordt lezers geadviseerd behoedzaam omte gaan met de forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijngedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehoudeningevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om enigegewijzigde forward-looking statement te publiceren naar aanleiding van al danniet voorziene gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na publicatievan dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - datis haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.Einde bericht.