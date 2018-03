KPN « Terug naar discussie overzicht

Veel internetbellers bij KPN





DEN HAAG - KPN is de afgelopen drie maanden marktleider geworden op het gebied van internetbellen.

De onderneming heeft een marktaandeel van 25 procent met 270.000 klanten.



Er zijn zoveel nieuwe klanten die graag willen internetbellen dat het concern te weinig werknemers heeft om alle aanvragen af te handelen. Internetbellen bij KPN heeft af en toe last van storingen, maar die zijn volgens het concern beperkt.



Topman Ad Scheepbouwer lichtte dinsdag de cijfers toe van het derde kwartaal. Uit zijn woorden bleek dat de verliezen die KPN lijdt bij het vaste net (140.000 opzeggers) meer dan goed worden gemaakt door de resultaten van de mobiele divisie.



Het telecomconcern won met de mobieltjes marktaandeel in Nederland, Duitsland en België. In Nederland klom het marktaandeel van KPN naar 47,5 procent van 46,7 procent in het voorgaande kwartaal.



Dankzij de mobiele telefonie nam het nettoresultaat over het derde kwartaal toe tot 349 miljoen euro van 334 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide van 2,9 miljard euro tot 3,04 miljard euro. De winst viel lager uit dan analisten hadden gedacht.



De prestaties over het derde kwartaal zijn reden voor KPN om de verwachtingen voor de rest van het jaar te verhogen. (ANP)







lekker naar tiscali gegaan bellen naar alle vaste telefoons zonder te betalen en een supersnel adsl kan het een ieder aanraden kijk maar eens op de site van tiscali.nlen dan ook nog eens een gereduseerde prijs voor bellen met de mobiel



G Wijngaarden - Lelystad - 01/11/06 - 12:16:47

Lekker naar tele2 gaan. Geen storingen, snellere adsl verbinding en veel goedkoper bellen. Snelle en vriendelijke helpdesk-service !!



tevreden tele2 klant - Den Haag - 01/11/06 - 10:41:13

Waarom zo duur??

Veel goedkoper bellen is via skype, voipdiscount of voipbuster! Voor een beltegoed van 10€ kan je naar ca. 50 landen naar alle vaste telefoons bellen en voor bijvoorbeeld 1 ct per minuut naar een mobiel in China...zonder KPN gaat het ook, alleen het aller goedkoopste kabel-internetabonnement is voldoende! Skype is trouwens wereldwijd gratis inclusief zelfs een videoverbinding!



Drs. N.J.M.Mul - Raalte - 01/11/06 - 10:34:51

Geweldig dat Internetpplusbellen hoor: als ik in gesprek ben maar je wilt me bellen dan knal je er dwars doorheen. KPN/Planet bepaalt schijnbaar welk gesprek voorrang heeft!! Dan bel je, niet eens een gratis service lijn maar 0,10 per minuut, wordt beloofd dat je teruggebeld wordt maar je hoort nooit meer wat. Gevolgen hier in huis: een netwerk met de performance van een 286 met te weinig geheugen



Caz - Almere - 01/11/06 - 10:14:59

Internetbellen doe ik al langer, maar niet via

KPN.

De tarieven voor het buitenland zijn torenhoog.

Even naar de Gamma voor een kastje ( 50 euri) Monteren tussen de telefoon en PC en..

Hoppa....

Je belt voor noppes in heel Europa en heel goedkoop daarbuiten.



Harry Moreno - Maasbracht - 01/11/06 - 09:55:26

@John,



Ik denk dat bedoelt wordt dat we een paar jaar geleden alleen maar via KPN konden bellen (vast toestel) en dat KNP toen best wel hoge prijzen hanteerde....... En dat was gewoon zo. Hoezo marktwerking als er maar 1 aanbieder is............



Rob Leenheer - Dordrecht - 01/11/06 - 09:50:38

Heb al bijna een jaar internetplus bellen van de kpn. Er zijn soms wel storingen, maar over het geheel genomen werkt het prima. Voordeel is ook dat veel vrienden en kennissen het ook hebben: daar kun je dan gratis mee bellen.

De helpdesk zou verbeterd kunnen worden: je hangt wel tien minuten tot een half uur in de wacht. Maar: daarna kunnen ze meestal de problemen die je hebt wel goed oplossen.



Mopper - DH - 01/11/06 - 09:49:04

Ik gebruik ook Internetplusbellen. Kan gewoon torrent sponzen en dan heb ik geen problemen met telefoneren. In de 6 maanden dat ik gebruiker ben heb ik pas een of twee storingen gehad (experiabox resetten en opgelost).

Alleen dat geneuzel met 'poorten van een analoge' lijn met aansluiten hadden ze wel mogen vertellen. Een minpuntje.







Kees - Amsterdam - 01/11/06 - 09:44:06

Ik stap op bij KPN IPB, zit er een jaar bij, met ontelbare storingen en wachtrijen voor de helpdesk.KPN kan dan nu wel marktleider zijn, maar ik hoor veel mensen zeggen dat ze opstappen als de contracttermijn is afgelopen. Zelf heb ik genoeg van dit amateurisme. Je moet de firewall uitzetten als je met torrentprogramma's werkt, anders is er geen telefoon enz.



lammert - helmond - 01/11/06 - 09:43:44

Ik heb internetplusbellen via Planet de dochter van KPN, als KPN nu ook eens zorgt dat ik in een gesprek niet vier a vijf keer afgebroken wordt, of dat mijn gesprek eens normaal laat verlopen en niet zoals nu dat ik wel de andere kant hoor, maar de andere kant mij niet kan horen, dan zou het inderdaad het je van het zijn. verder werkt alles perfect, alleen het bellen is vaak flut.

Jammer.



W.Limburg - Alblasserdam - 01/11/06 - 09:14:01

