Risico’s voor superjumbo



Turbulentie leidt tot strenge regels naburig verkeer



AMSTERDAM — De superjumbo Airbus A380, die volgend jaar in gebruik wordt genomen, staat mogelijk nog een grote uitdaging te wachten: ongekende restricties voor naburig vliegverkeer.

De toezichthouders op de internationale luchtvaart en aërodynamisch experts kwamen er vorige week opnieuw niet uit, zo heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal van betrokkenen bij het overleg vernomen. Ze wisten geen overeenstemming te bereiken over de omvang van de veiligheidsrisico’s die de A380 oplevert. De superjumbo veroorzaakt veel turbulentie waar ander verkeer dat in zijn slipstream vliegt rekening mee moet houden.

In een overleg achter gesloten deuren in het Canadese Montreal bleef een studiegroep van Amerikaanse en Europese overheidsvertegenwoordigers intern verdeeld over de veiligheidsmarges die in acht moeten worden genomen voor ander vliegverkeer bij het opstijgen, bij het landen en bij het vliegen op kruishoogte. In extreme gevallen kan de turbulentie van de A380 er namelijk voor zorgen dat zelfs grotere toestellen onbestuurbaar worden.

De huidige strenge interim-aanbevelingen zouden tot ver in 2007 kunnen blijven gelden. Als er in de slipstream van een A380 wordt gevlogen, moet een toestel een afstand in acht nemen van minimaal twee keer van wat er normaal geldt. Als er geen doorbraak in het overleg komt, zou het kunnen betekenen dat de dubbeldekker volgend jaar dienst gaat doen met de strengste veiligheidseisen in de burgerluchtvaart.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus ontwierp het $ 300 mln kostende vliegtuig en zette het in de markt onder de belofte dat het naadloos zou kunnen passen in het bestaande wereldwijde vliegverkeer. Volgens Airbus zou de A380 onder dezelfde regels kunnen vliegen als de Boeing 747, die het grootste vliegtuig was vóór de ontwikkeling van de A380.

Als de A380 speciale vliegrestricties krijgt opgelegd en extra afstand moet houden tot het overige vliegverkeer, dan is dat meer dan alleen een publieke terechtwijzing van Airbus. Zulke regels zouden een onmiddellijk marketingprobleem voor Airbus veroorzaken. Andere toestellen in de buurt van de A380 zouden ofwel in de lucht moeten afremmen of langer op de grond moeten wachten om de noodzakelijke afstand tot de superjumbo in acht te kunnen nemen.

Als meer A380-toestellen worden afgeleverd, zou er een druk kunnen ontstaan op de vertrek-en landingsslots en op de ruimte in drukke luchtverkeerswegen. Dat zou de efficiëntie van het vliegtuig beïnvloeden en op termijn ook de verkopen van het vliegtuig.

Airbus heeft de A380 — met standaard 555 zitplaatsen die in sommige stoelopstellingen 35% meer capaciteit heeft dan de Boeing 747 — gepresenteerd als ‘de economische oplossing voor drukbezette routes’. Volgens de internationale vliegveiligheidsorganisatie ICAO moeten andere vliegtuigen op 10 nautische mijlen afstand blijven van een landende A380, het dubbele van normaal. Op kruishoogte wordt een afstand aanbevolen van 15 nautische mijlen en dat is het drievoudige van wat normaal wordt aangehouden.

Een andere complicatie is dat de organisaties van luchtverkeersleiders eerder hebben gewaarschuwd dat zij negen maanden voorbereidingstijd nodig hebben om nieuwe standaarden in te voeren.

Airbus weigert te reageren.