Lafarge publiceert prachtige zakencijfers en koerst momenteel rond de 117, 118 Euro. Toen we het draadje een KLEIN jaar geleden begonnen rond de 75. Ondertussen heeft de rijkste en beste belegger van belgië zijn aandeel uitgebreid van enkele procenten naar meer dan 15 procent. Nog steeds koopwaardig bij een klein dipje, want Baron Frère blijft schrapen.... Mooi iedere keer te zien dat als de koers eventjes zakt, hij ze weer wegdweilt.... Lafarge publie des résultats 2006 en nette hausse





par Benjamin Mallet







PARIS (Reuters) - Lafarge (LG) publie des résultats 2006 en nette hausse, une évolution conforme aux attentes des analystes grâce notamment aux performances de ses activités granulats et béton ainsi que plâtre, tout en relevant ses prévisions pour 2007 et 2008.







Le groupe a ainsi indiqué que ses objectifs de "croissance du résultat net par action de 10% par an en moyenne entre 2005 et 2008 et d'amélioration du retour sur capitaux engagés pour atteindre 10% en 2008 devraient être dépassés".











En 2006, le résultat net par action progressé de 23% à 7,86 euros et le retour sur capitaux engagés a atteint 9,4% contre 8,5% fin 2005.







Le groupe a enregistré un résultat net annuel en hausse de 25% à 1.372 millions d'euros et un résultat d'exploitation courant en progression de 23% à 2.772 millions (hors toiture, en cours de cession, pour 2006 comme pour 2005).







Le chiffre d'affaires (publié le 14 février) s'est élevé à 16.909 millions d'euros (+17%) et la marge opérationnelle a gagné 0,9 point à 16,4%.







Les 12 analystes interrogés par Reuters attendaient un résultat net de 1.365 millions d'euros et un résultat d'exploitation courant de 2.768 millions.







"Les résultats sont en ligne avec les attentes. Le marché pourrait accueillir positivement les annonces, surtout les prévisions. Ceci, ajouté au dividende et au programme de rachat d'actions, soutient l'opinion positive sur le titre", a estimé Ralf Doerper, analyste chez WestLB.







"Après la progression du cours ces derniers jours, la publication de ces résultats 2006 ne constitue pas réellement une surprise", a pour sa part estimé Alain Ourvoy, analyste chez Natexis Bleichroeder, en ajoutant que l'intermédiaire devrait relever ses prévisions 2007-2008.







Vers 12h15, le titre recule de 0,39% à 119,12 euros après avoir atteint un plus haut à 122,90 euros. Dans le même temps, le CAC 40 perd 0,05%.







Par activités, le résultat d'exploitation courant des granulats et béton s'est élevé à 564 millions d'euros (+42%), celui du plâtre à 198 millions (+31%) et celui du ciment à 2.103 millions (+19%).







Sur le seul quatrième trimestre, le résultat d'exploitation du groupe a progressé de 11% à périmètre et change constants (+30% dans les granulats et béton) mais le résultat net a reculé de 15% en raison d'un taux d'imposition supérieur (31%) à celui du 4e trimestre 2005. Corrigé de cet effet, le résultat net a gagné 23% sur la période, a précisé Lafarge (LG).







En termes de marge opérationnelle, le ciment reste en tête des activités du groupe avec un taux de 21,8% (+0,5 point), devant le plâtre (+1,9 point à 12,1%) et les granulats et béton (+1,3 point à 8,7%).







REDUCTION "SUBSTANTIELLE" DES COUTS EN 2007







La toiture, dont la cession au fonds PAI Partners (pour une valeur d'entreprise de 2,4 milliards d'euros) devrait être finalisée au cours du premier trimestre, a vu son résultat opérationnel croître de 33,6% à 131 millions d'euros.







Lafarge (LG) devrait, conformément à ce qu'il avait annoncé début décembre 2006, prendre une participation de 35% au capital du véhicule crée par PAI Partners pour abriter les activités cédées, pour un montant de 215 millions d'euros.







Le groupe a en outre annoncé qu'il proposerait un dividende de 3 euros par action au titre de l'exercice 2006 (+18%) et qu'il utiliserait l'autorisation de rachat d'actions à hauteur de 500 millions d'euros en 2007.







"2006 a été une année de transformation pour Lafarge (LG), avec le rachat des intérêts minoritaires de Lafarge (LG) North America, la cession de la toiture et la mise en place rapide de notre plan stratégique Excellence 2008", a commenté Bruno Lafont, directeur général de Lafarge.







Lafarge (LG) a également indiqué que ses "marchés devraient rester globalement favorables en 2007" et que "les plans d'actions développés en matière de réduction des coûts dans toutes (ses) activités et dans tous les pays dans le cadre d'Excellence 2008 devraient se traduire par des réductions de coûts substantielles en 2007".







Bruno Lafont a ensuite indiqué que la mise en oeuvre du programme de réduction des coûts du groupe de 340 millions d'euros (hors toiture) était en bonne voie et que les premiers effets sur les résultats se feraient sentir à partir du 3e trimestre 2007.







Pour l'ensemble de l'exercice, Lafarge (LG) anticipe "une demande et des prix dans l'ensemble soutenus" dans le ciment, mais aussi une légère baisse en Amérique du Nord ; "une nouvelle année de croissance" des granulats et béton, avec une forte progression dans les marchés émergents ; ainsi qu'un exercice "favorable en Europe de l'Ouest et de l'Est" dans le plâtre, avec toutefois l'impact de la baisse du résidentiel en Amérique du Nord.







"Après les augmentations de coûts d'énergie et de transport enregistrées au cours des dernières années, nous attendons de nouvelles hausses en 2007", a ajouté Lafarge (LG), indiquant toutefois que ses hausses de prix de vente seraient supérieures aux hausses de coûts.







Bruno Lafont a en outre indiqué que Groupe Bruxelles Lambert (Gbl (GBLB)), qui s'est renforcé au capital du groupe ces derniers mois, n'avait pas encore demandé de siège au conseil.







Fin janvier, la holding de l'homme d'affaires belge Albert Frère détenait 16,10% du capital et 15% des droits de vote de Lafarge (LG). Bruno Lafont a qualifié de "très bonnes" les relations avec Gbl (GBLB), entré dans le capital du groupe début 2006 avec des intentions présentées comme amicales.











© 2007 Reuters - Tous droits de reproduction réservés par Reuters.





23/02/2007 12:46