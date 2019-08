Het kan verkeren mbt (junior) zilvermijnen:Capstone Mining levert even 24% in (auw):Ecu Silver Mining (succes story gaat maar door) + 11%:Kodiak Exploration, - 11%:Hoe was het spreekwoord ook al weer?"If you can't stand the heat, get out of the kitchen!Gr Postzak

Zilvermijnen (ook de juniors) zijn over het algemeen veel minder gedaald dan de kleine 20% die fysiek zilver is gedaald. Het opwaartse potentieel van deze juniors is veel groter dan bij de klassieke bedrijven als (tickers) CDE, PAAS, MGN, etc. Als je daarom in zilver wilt beleggen dan is beleggen in een zilvermijn in mijn ogen een goede optie. Zaak is wel heel goed onderzoek te doen en als je denkt dit niet te kunnen/willen, je te abonneren op een nieuwsbrief van een kenner. Reclame maken volgens mij niet op IEX, dus namen laat ik achetwege. Gr Postzak

