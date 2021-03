oja de telegraaf



Mode speelt zich niet alleen af op de catwalk, maar ook in de techniek. Tijdens de Milanese modeweek, waar vooraanstaande ontwerpers de nieuwe voorstellen voor komende herfst en winter presenteerden, werd de nieuwe notebook Ego gelanceerd. In het cafe Just Cavalli van ontwerper Roberto Cavalli, dat is gevestigd aan de beroemde winkelstraat via Della Spiga, werd het model gepresenteerd aan een handjevol belangstellenden. Ego staat voor Easy Going Device en is een Nederlandse uitvinding.



Het in 2003 door Huub van den Boogaard opgerichte bedrijf spreekt liever van een lifestyle computer die volgens de bedenkers de wereld moet gaan veroveren. Maar of de ovale, stevige laptop met een geintegreerd handvat en verschillende skins dat daadwerkelijk gaat doen, is de vraag. Het streven is dat de Ego vanaf april te koop is bij kledingwinkels en warenhuizen. De prijs liegt er niet om: EUR 4000 kost het ontwerp. Inclusief een geintegreerde camera, ingebouwde subwoofer en 4 speakers achter het scherm. Want de Ego is een pc, portable dvd-speler en pda in een.



Zo op het eerste gezicht doet het ontwerp je denken aan de G3 iBook waar Apple begin deze eeuw opzien mee baarde. De computer, die inclusief batterij 2,6 kilo weegt, kun je als een tas met je meesjouwen, koesteren en als modeaccessoire dragen. Want voor elke stemming is een andere buitenkant die je er eenvoudig af en aan klikt. Standaard wordt het apparaat geleverd in het zwart en een skin naar keuze. Er is er een met een zebramotief, gebroken eierschaal, effen roze en oranje gemaakt van alcantara.



Luxe



En dat is merkwaardig, want als je het over een lifestyle computer hebt en je mensen met een kosmopolitische levensstijl wilt aanspreken, verwacht je dat het bedrijf ook echt luxe materialen aanbiedt die momenteel in de mode zijn. Alcantara, synthetisch imitatieleer, vormt dan een schril contrast. "We hebben contacten in die wereld", verklaart marketing manager Robert Nagtzaam. "Het was voor ons heel logisch om met alcantara te werken."



Waarom er niet is gekozen voor luxere materialen zoals bijvoorbeeld de mobiele telefoon Vertu dat wel heeft gedaan, blijft raadselachtig. Want voor EUR 4000 koopt een echte fashionista liever een leren designertas, waarin ze haar (veel goedkopere) laptopje wegstopt.



Huub van den Boogaard was in de jaren '70 de man achter Nashua Nederland. Later leidde hij het grote automatiseringsconcern HCS, een avontuur dat minder goed afliep. Eind 2003 toonde Huub zijn eerste 'ladies'-pc tijdens de Miljonairsbeurs. Deze werd nooit in productie genomen. Ego is opgezet vanuit Tulip.