HAVAS : Koers 5,90......dus dat zit wel snor.





Waarom ik het hier even ter sprake breng is de baas van HAVAS.



Dat is de Heer Bolloré. En dat is niet de eerste de beste: Havas heeft zijn koers zo'n beetje verdubbeld in tien jaar tijd, maar de baas van HAVAS gaat nu ook de touwtjes in handen nemen bij VIVENDI.

En dat hebben we deze week geweten: Kijk maar eens naar de koers van Vivendi op de CAC-40.



De bedoeling is het Vivendi te splitsen en de baas die er nu zit, Fourtou naar een leuk vakantie-adresje te sturen. De beleggers zien het helemaal zitten. Waarbij ze met een scheef ook kijken naar HVAS en het rampaandeel Vivendi die door de legendarische Jean Marie Mesnier vakkundig volledig naar de verdommenis is geholpen.



Ik had voor Vivendi een verkooporder uitstaan...maar die heb ik gisteren toch maar weer snel ingetrokken.



Over Bolloré hebben we ooit een draad in de KK gehad, maar ik denk dat dat van voor de tijd was dat de draden een andere adres kregen



Bolloré is trouwens ook de multimiljardair die Sarkozy zijn jacht uitleende om wat te stoeien met zijn nieuwe vrouw. dat had hij beter niet kunnen doen, zowel Bolloré, als Sarkozy, want jaloezie bestaat er overal en dat lenen van dat jacht is Sarkozy in de verkiezingsstrijd toch nog opgebroken.....



Peter