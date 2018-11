HAL « Terug naar discussie overzicht

Persbericht HAL Holding - joint venture in India

Pearle Europe en Reliance Retail gaan een joint venture overeenkomst aan in India



Pearle Europe (97% HAL), een leidende onderneming in Europa op het gebied van optiek-retail, is een overeenkomst aangegaan met Reliance Retail, een dochteronderneming van Reliance Industries Limited, de grootste private onderneming in India, om samen een joint venture op te zetten voor de optiekmarkt in India. De overeenkomst is nog onderhevig aan goedkeuring van de Foreign Investments Promotion Board in India. In een volgende fase zullen de betrokken partijen de operationele aspecten van de samenwerking uitwerken. De verwachting is dat de transactie over enkele maanden zal zijn afgerond.



Reliance Retail heeft de intentie om in de komende jaren meer dan $ 6 mrd te investeren om een nationaal netwerk van meer dan 5.000 winkels in 1.500 steden op te bouwen. De winkels zullen actief zijn in verschillende sectoren zoals electronica, kleding en levensmiddelen. Momenteel heeft Reliance Retail meer dan 500 winkels in geheel India.



De joint venture heeft de lange termijn ambitie om marktleider te worden op het gebied van optiek-retail in India.