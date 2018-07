Iemand ervaring met beleggen in Oled-stocks? Oleds zijn organische displays die dunner zijn dan papier en een beperkte levensduur hebben. Het ziet er naar uit dat er een enorme markt voor deze oprolbare en opvouwbare wegwerpdisplays komt. Ze zijn door hun toekomstige lage prijs toe te passen op producten in de schappen van winkels om eigenschappen van het product te presenteren of voor andere promotionele doeleinden. Of als visuele toelichten op de gebruiksaanwijzing en 1001 andere toepassingen. Philips heeft onlangs haar Oled-divisie afgestoten aan OTB. Naast OTB is er in Nederland nog een bedrijf op deze markt actief n.l. Orgatronics. Deze bedrijven zijn alleen niet beursgenoteerd. Naast grote bedrijven als Eastman Kodak, Siemans, Samsung en LG zijn er enkele kleinere bedrijven voor wie de ontwikkeling van Oleds de core-business is: Cambridge Display Technologies, Universal Display Coorporation en Emagin (alleen genoteerd aan de NASDAQ). Mijn vraag is: wie heeft er ervaring met deze bedrijven, de sector en de verwachtingen. Welk van de genoemde fondsen is het meest kansrijk. Belooft op de middellange termijn zeer interessante markt te worden!

